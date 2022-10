-¿Qué es más sospechoso, cocinar sin mancharse o vivir sin mojarse?

-Cocinar es vivir. Te tienes que manchar y te tienes que mojar. No puedes estar viendo los toros desde la barrera. Hay un dicho popular muy conocido que recomienda: "No te fíes nunca de un cocinero flaco ni de un camarero gordo" (eso sí que es sospechoso: uno se queda corto cocinando y el otro se mueve poco). Podemos saber el nivel de profesionalidad de un cocinero al verle su delantal.

-¿Cómo es un día a día en su cocina?

-Es a ver qué pasa. Estamos en Los Santos de Maimona, un pueblo precioso, pero su tejido industrial y turístico no es muy grande. A diario no sabes realmente cómo se te va a dar. Aún así, tenemos una trayectoria, con buenas comunicaciones entre Sevilla y Mérida, y además somos un reclamo. Seguimos aquí, a pesar de todo.

-¿Teme a la inflación?

-La inflación la sufrimos bastante y cada día nos da más miedo. Golpea de lleno en el sector de la hostelería y del comercio. No podemos subir los precios con la misma rapidez que el mercado, o que el gas, la gasolina, la electricidad y los productos básicos.

-¿Qué recomienda de sus manjares?

-Es difícil elegir un plato determinado puesto que a todas nuestras creaciones las queremos por igual. Nuestras carnes de cordero y ternera son exquisitas. Pero hacemos un escabeche de conejo, al que llamamos 'conejo de señorito'. Soy un devoto del escabeche.

-¿Qué es lo más extraño que le ha puesto a un postre?

-Una crema de tomates verdes.

-¿Un buen postre es como un buen beso de despedida?

-Muchas veces nos quedamos y recordamos lo último que comemos, aunque los preámbulos son fundamentales. En mi caso, lo dulce me recuerda a mi infancia. De hecho, la leche materna tiene dulzor. Es un beso de despedida pero con un 'hasta mañana'.

-Destaque uno de su restaurante.

-Hay varios, como el tiramisú con queso de La Serena o el flan.

-¿De qué tiene la suerte?

-De no perder nunca la ilusión, de la familia y los amigos, y de poder dedicarme a algo que me apasiona y me encanta. Es determinante saber dónde estás, lo que estás realizando y con qué objetivo.

-¿Le halagan los reconocimientos?

-Todos los reconocimientos son una palmada en la espalda. Cuando trabajas muchas horas siempre es agradable que te digan que lo has hecho bien. A todo el mundo le gusta.

-¿Cuál es la mejor prenda de su armario?

-La última que me pongo y me permite tirarme a la calle. No tengo favoritos. Me importa ir cómodo. Siempre le pido consejo a mi mujer, porque como decía Antonio Machado, 'Tengo un torpe aliño indumentario".