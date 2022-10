-¿El ingrediente más importante en su vida?

-Haberme casado con Carmen. Ha estado a las duras y a las maduras. En la cocina el ingrediente más importante para un cocinero es la humildad. Todo suma en la vida. Pero sin duda es importante que la gente coma y disfrute. No dejamos de trabajar.

-¿Qué come en la intimidad?

-Lo más sencillo y normal del mundo. Tengo un paladar muy conformista. Me da igual un cocido, que un arroz, que un higadito de pollo encebollado. La calidad la puedes encontrar tanto en un bocata como en Casa Manolo o en el restaurante de Toño Pérez.

-De todas las emociones que provoca su cocina, ¿cuál es la que más le ha impresionado?

-¿A mí? La de preparar unos huevos rotos con carabineros. Lo disfruto con calma y me gusta. Eso me emociona. Me emociona la cocina tradicional. Cocina de sabores que se están perdiendo. Y también la cocina de vanguardia, por supuesto. Pero la alta cocina es para hacer una fiesta y a mí me gusta comer cada día. Disfruto y quiero defender las raíces culinarias de Extremadura.