Todo el mundo sabe que Risto Mejide se caracteriza por tener un gran carácter, pero en la última entrega de 'Todo es mentira' sus modales fueron más allá. En mitad del programa, el presentador regañó fuertemente en pleno directo a uno de los trabajadores presentes en el estudio por un error cometido.

En concreto, el publicista se encontraba hablando de los ERTE cuando se produjo el incómodo momento: "Hay 400.000 desempleados más que hace un año y 900.000 personas en ERTE". Mientras daba estos datos, se escuchó el sonido de bomba que se suele utilizar en el programa, pero que en este caso no venía a cuento con el tema que se trataba.

Al escucharlo, Risto no dudó en abroncar al técnico de sonido en directo: "No me pongas el boom. Esto no tiene ningún sentido, estoy hablando de cosas muy serias que afectan a mucha gente. Si no lo entiendes, trabaja en otro programa". El comentario y el tono usado por el presentador fue muy criticado en redes sociales, puesto que muchos de los espectadores del programa lo vieron como una vejación hacia el trabajador. Otros, por su parte, recalcaron que es algo que se puede evitar expresar en directo o hacerlo con otros modales.