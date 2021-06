Las autoridades judiciales han desestimado la querella solicitada por los Franco contra Mediaset España por un reportaje de 'En el punto de mira'. En el programa, emitido el 23 de julio de 2018, la familia denunció delitos de injurias y calumnias por el contenido incluido, pero que ahora han sido rechazados por la justicia.

En un comunicado publicado por el grupo de comunicación se detalla la resolución del caso. En concreto, se especifica que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, de conformidad con lo establecido por los artículos 779.1 y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones ante la querella interpuesta.

En el texto oficial se explican las alegaciones expuestas por la jueza: "No existen indicios suficientes de que los investigados tuvieran intención de menoscabar la dignidad y el honor de los querellantes. La voluntad de informar, y en su caso, criticar una situación concreta en relación con el origen del patrimonio de los querellantes estaría amparado por el derecho a la libertad de expresión y a la información recogidos en la Constitución Española".

Por otro lado se asegura que el contenido del reportaje del programa de Cuatro gira en torno a la figura de Franco: "Gran parte del contenido del programa se centra en la persona de Francisco Franco y no en los ahora querellantes. Los comentarios no se refieren a ellos, sino a otras personas ya fallecidas, por lo que no pueden dichas expresiones integrar los delitos en que se basa la querella".

Ante la postura de la familia al denunciar que en el programa se ofrece una imagen negativa y tendenciosa sobre ellos, con la intención de procurar su descrédito personal y censurar su patrimonio, el Juzgado también se ha pronunciado: "Estas expresiones no tienen la entidad suficiente para ser constitutivas de los delitos de injurias y calumnias".