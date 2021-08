El pasado viernes, 'Family Feud' logró reunir a parte del equipo de 'Caiga quien caiga', el mítico programa que pasó por Telecinco, laSexta y Cuatro hasta ser cancelado en el año 2010. En el programa presentado por Nuria Roca, se dieron cita Juanra Bonet, Pablo Carbonell, Eugeni Alemany, Tonino y Estíbaliz Gabilondo, algunos de los reporteros más destacados del extinto programa.

Estos, se tuvieron que enfrentar al equipo 'Concurseros', compuesto por Jorge Fernández, Luján Argüelles, Irma Soriano, Jaime Cantizano y Silvia Jato. En un momento determinado, ambos equipos tuvieron que hacer frente a la siguiente pregunta: "¿Qué ingrediente ofendería a un valenciano si se añadiese a la paella?", una cuestión que no estuvo exenta de polémica.

Cuando Roca se acercó al equipo de 'Caiga quien caiga' para hacerles esta pregunta, ya hizo hincapié en que dos de ellas, Tonino y Eugeni, eran valencianos. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de dar con ninguna de las respuestas.

El primero en responder fue Tonino: "Yo soy de Alicante y allí le ponemos algo que en Valencia no, guisantes". La presentadora dio por válida la respuesta pero el ingrediente no estaba en el panel. Tras el fallo, el turno pasó a Eugeni Alemany, que tras rememorar su logro al conseguir que el emoji de paella se volviera una realidad respondió: "Voy a decir la cebolla, aunque hay paellas que llevan cebolla". De inmediato, y antes de comprobar si la respuesta estaba en el panel, Nuria Roca ya adelantó: "Me estoy calentando y todo porque están diciendo que la paella lleva cebolla".No obstante, el enfado de la presentadora no sirvió de mucho, pues la cebolla tampoco estaba entre las opciones correctas. El equipo contaba con una última oportunidad que recayó en Pablo Carbonell: "Voy a decir jamón", pero tampoco era correcta. Entonces, el programa dio la oportunidad al equipo contrario de que resolvieran el panel y apostaron por el marisco, una opción que sí resultó válida finalmente.