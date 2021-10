'laSexta Noche' sigue entrevistando cada semana a rostros conocidos para destensar la parte política del programa. Este sábado, José Yélamo recibió a David Bustamante, con el que pudo hablar de varios asuntos de actualidad.

En la conversación se trató una polémica que protagonizó el concursante de 'MasterChef Celebrity' hace un mes. El cantante opinó sobre la igualdad de género con unas explicaciones muy criticadas por su incongruencia: "Lo mejor que se ha hecho es la mujer, pero hay que proteger también a los hombres", dijo en una de las frases más comentadas.

Bustamante reconoció su error y explicó lo que le había ocurrido: "Confundí feminista con hembrista. Pero se ve perfectamente la intención. Yo creo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque nos hacemos mejores. No me gustan los jaleos, no me gusta polemizar, y lo hice con la mejor de las intenciones para quitarle hierro al asunto, pero no me salió bien".

Antes de zanjar el asunto, el exparticipante de la primera edición de 'Operación Triunfo' se disculpó por su lapsus: "Pido perdón a quien ofendí y, desde luego, saben perfectamente cuál es mi postura", añadió para dejar claro lo que piensa y cuál es su punto de vista.