Juana Acosta visitó este domingo el plató de 'La Roca' para presentar 'El perdón', un espectáculo protagonizado por ella misma junto al bailarín Chevi Muraday. Este proyecto supone el regreso de la actriz al mundo del baile, disciplina que dejó de practicar hace 30 años por un dramático suceso que sacudió su vida: el asesinato de su padre en Colombia, su tierra natal.

Durante su entrevista con Nuria Roca en laSexta, Acosta explicó que durante muchos años no supo por qué había dejado de bailar: "Hace poco entendí lo que había pasado. Saliendo de clase a los 16 años sonó el teléfono y me dieron la terrible noticia de que mi padre había sido asesinado". "De alguna manera, el trauma se me incrustó en la danza", comentó.

Tres décadas después, la intérprete ha decidido retomar una de sus grandes pasiones: "Ha sido duro, pero también un salto cuántico". "Es un espectáculo que habla de dolor, pero es un espectáculo de resiliencia, de vida, esperanzador. Habla de cómo pude sobrepasar todo y salir adelante", afirmó Acosta.

La presentadora quiso conocer si es posible "perdonar" tras enfrentarse a un episodio "tan trágico y tan tremendo", a lo que la actriz respondió de manera afirmativa: "No es minimizar el hecho, ni justificarlo ni olvidarlo, sino simplemente poder ir hacia la vida. Uno tiene dos caminos: aceptar, asumir e ir hacia adelante o quedarse anclado en la rabia, en la furia y en la ira".

En este sentido recordó otra tragedia que sacudió a su familia años después: "Uno de mis hermanos no consiguió perdonar, no pudo hacer ese camino hacia la vida. Como esa violencia que llegó a mi familia de una manera tan fuerte no la pudo poner en otro lugar, 15 años después terminó suicidándose".

Acosta recordó con cariño a su padre durante su intervención en el programa: "Era un ser extraordinario". "Todo el mundo se preguntaba cómo era posible que le hubieran matado. Su entierro fue multitudinario. Me pareció oportuno hacerle un homenaje", afirmó la colombiana, que desconoce qué ocurrió el fatídico día de su muerte: "Nunca se supo. Hubo bastantes versiones, los 90 fueron una época compleja (...) Fue un crimen impune".