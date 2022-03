Belén Esteban está de vuelta en Telecinco tras un mes de ausencia. La tertuliana de 'Sálvame' regresó este jueves a su programa después de una temporada alejada de la televisión por motivos de salud. "He estado mala, cogí el covid", reveló ayer en su vuelta al trabajo. Además, aprovechó para desmentir los rumores que apuntaban a un posible embarazo.

Más allá de esto, Belén también se pronunció sobre una de las noticias televisivas más destacadas de la semana: el fulminante despido de Paz Padilla. Durante su intervención en el 'Sálvame Lemon Tea' de María Patiño y Terelu Campos, quiso dejar claro que ella no ha tenido nada que ver en este asunto. "Por mi culpa no se ha echado a Paz Padilla", manifestó la de Paracuellos, que mantuvo un monumental enfrentamiento con la gaditana el día que esta abandonó el plató para no volver.

"Mi marido Miguel siempre me dice que tenga cuidado, pero ha llegado un momento de mi vida en el que no me voy a callar nada de lo que crea que tengo razón", subrayó Belén durante la tarde de ayer. Más adelante, en una conversación con Carlota Corredera, quiso matizar la información que publicó la revista Lecturas en su edición del pasado miércoles. "Paz Padilla, despedida tras su pelea con Belén", rezaba el titular.

Belén señaló que, aunque la noticia "se explica muy bien" en el interior la revista, no está conforme con el titular: "Quiero que quede claro que no ha sido por culpa de Belén Esteban. No deseo nada malo a nadie". "Deseo que todo el mundo sea muy feliz, que tenga mucho amor y que le vaya muy bien la vida", zanjó la colaboradora. Unas palabras que muchos interpretaron como un dardo a Paz Padilla por su polémica frase "el amor lo puede todo".