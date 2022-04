La plataforma Netflix revalida su liderazgo como plataforma con mayor número de usuarios por delante de Prime Video y HBO Max, y la serie 'La casa de papel' se sitúa en el número 1 de los 10 contenidos más vistos entre enero y marzo de este año.

Así se desprende de la 12ª oleada del Barómetro OTT de la consultora GECA, un estudio dedicado a medir los consumos, hábitos y preferencias de los usuarios de las principales plataformas de vídeo bajo demanda que operan en el país.

En concreto, según el estudio de GECA, HBO Max vuelve a sacar rédito de su cambio de marca (antes HBO) y se sitúa como la tercera plataforma con mayor porcentaje de usuarios con acceso en esta oleada. Así, supera por primera vez el listón del 30% en la historia del estudio, aunque la primera posición la ocupa Netflix (73,8%), que revalida su liderazgo seguida por Prime Video.

En cuanto a los 10 contenidos más vistos en el trimestre enero-marzo de 2022 'La casa de papel' ocupa el primer puesto, seguida por 'La que se avecina', 'El Juego del Calamar', 'The Good Doctor', 'Anatomía de Grey', 'Aquí no hay quien viva', 'El cuento de la criada', 'The Walking Dead', 'Vikingos' y 'El pueblo'.

Y entre los 10 contenidos mejor valorados los tres primeros son: 'La casa de papel', 'La que se avecina' y 'The Walking Dead'.

Por su parte, los estrenos absolutos más vistos de este trimestre han sido 'Vikingos: Valhalla', 'El timador de Tinder' y 'Soy Georgina'.

Asimismo, según el estudio de GECA, 'El Internado: Las Cumbres' ha registrado su segundo mejor resultado histórico con su nueva temporada; y 'Operación Marea Negra' ha sido el nuevo lanzamiento de Prime Video más eficaz en el primer trimestre del año.