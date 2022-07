Jorge Javier Vázquez está de vuelta. El presentador ha superado el covid que le ha mantenido alejado de su trabajo en Telecinco durante los últimos días y este lunes 4 de julio se reincorpora a su puesto en 'Sálvame diario', como él mismo ha contado.

"He pasado unos días regulares", ha contado el presentador a La Razón, horas antes de volver a ponerse delante de las cámaras. "Me encuentro mejor, me lo he tomado con tranquilidad y ya he pasado lo peor. Me encuentro con fuerzas para volver a trabajar".

Su ausencia de 'Sálvame Diario' no llamó la atención, puesto que es algo habitual que el catalán se ausente varios días desde hace años. Ahora, sus ausencias las cubren Terelu Campos, María Patiño y Adela González (que está todos los días de la semana, sola o en compañía, y de facto se ha convertido en la auténtica presentadora titular del espacio).

Sin embargo, las alarmas saltaron cuando Vázquez no se presentó el miércoles en los estudios de Telecinco para conducir 'Sálvame Mediafest', como se había anunciado. Fue entonces cuando la cadena de Mediaset hizo algún tipo de comunicación: "Tras dar positivo en covid, se ausentará hasta su recuperación".

Se confirmaba también que no presentaría el jueves la gala de 'Supervivientes', ni la ceremonia de nominaciones, que se produce el jueves por la noche pero algunas semanas se emite en el prime time de los viernes.

Ahora, con la enfermedad superada, Jorge Javier Vázquez podrá retomar la normalidad y hacer frente a sus obligaciones profesionales en Telecinco hasta que se tome unas semanas de vacaciones, que previsiblemente hará cuando termine la actual edición de 'Supervivientes'. a finales de julio.