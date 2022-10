Más de un año después de ganar 'Supervivientes', Olga Moreno ha reaparecido en televisión con una entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. La concursante ha hablado de su separación matrimonial, de su nueva relación sentimental con su representante y de Rocío Flores, hija de su exmarido.

"Rocío ya se ha enfadado conmigo más veces. Nuestra relación se encuentra en el mejor momento, le está costando digerir mi relación con Agustín, pero se arreglará. Ella adora a su hermana pequeña y me ama a mi", cuenta la malagueña. "Se enteró dos semanas antes de hacer la entrevista, que mi hija, que mi madre y que el resto de mi familia".

Su amor con Agustín Etienne fue toda una sorpresa tanto para su círculo cercano como para ella misma: "No me había fijado en él en mi vida, pero de la noche a la mañana surgió. He llorado mucho con él, me ha ayudado muchísimo. Espero que dure para toda la vida. Llevamos mes y algo. Estoy muy ilusionada y me he devuelto las ganas de vivir".

Sobre la continuidad de la hija mayor de Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa' también han hablado: "Espero verla muy pronto aquí contigo". Sobre esta cuestión, la periodista señaló que "eso todavía está en el aire. Como con todo, hay que llegar a acuerdos".

Su matrimonio de mas de 20 años se terminó de manera abrupta cuando, tras mucho tiempo de rumores de infidelidad, Olga Moreno se encontró con el reportaje de una revista que despejaba todas las dudas: "He estado enamorada de mi marido hasta el día que vi la portada con otra mujer. No entraba dentro de mi cabeza separarme".

"No entraba dentro de mi cabeza separarme, yo seguí luchando. Todavía no nos hemos divorciado, es una etapa que tenemos que cerrar, estamos en ello. No obstante, señaló que mantiene buen trato con el padre de su hija Lola: "La relación es buena. Hablamos mucho, pero no nos vemos".