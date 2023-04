Un año más, 'Supervivientes' es el reality más mediático y exitoso de Telecinco. El concurso de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez está dando mucho que hablar. Esta edición cuenta con participantes muy competitivos y una nueva presentadora en Honduras: Laura Madrueño. Normalmente, era Lara Álvarez quien ocupaba este lugar pero este año, por motivos personales, ha decidido no participar.

La tensión se palpa cada vez más entre los supervivientes, especialmente, entre dos de ellas. La relación entre Adara Molinero y Katerina Safavora, que empezó siendo buena, ha ido a peor hasta el punto de que ha explotado en 'playa Royal'. Mientras recogían troncos para el fuego, la modelo rusa tiró los troncos de la montaña hacia abajo, lugar donde estaba Adara: "Cuidado que me vais a dar. Katerina, te estoy avisando". Ella continuó tirándolos y Adara subió el tono: "Como me des me voy a enfadar mucho".

"Si tienes miedo quédate sentada", dijo su compañera. Adara comenzó la pelea: "Eso es lo que te gustaría a ti, que me quedara sentada. Tíralos deslizando, no a la cabeza". Fue entonces cuando se enzarzaron.

"No me hace falta hacer la payasa para destacar como a ti", le dijo Katerina y aquí Adara no dudó en decir lo que piensa de la relación que está teniendo con Manuel Cortés en Honduras: "Y tú tumbarte en la esterilla para darte cariñitos, que no se lo cree nadie eso, tenéis atracción cero. Más tristeza me daría a mí tener que hacer eso para aguantar en un concurso, una carpeta más 'fake' que tu cara, dais vergüenza ajena".

"Tú cuando vas a realities siempre te enganchas con unos y con otros, poniendo los cuernos a todo el mundo, eso yo no lo hago", le dijo la rusa. Resulta que Katerina cree que a Adara le gustaba Manuel y cuando los juntaron, ella se puso celosa: "Con tus comentarios me parece eso". Algo que le dio risa a Adara y le recordó su nominación a Alma pese a su buena relación con Manuel: "Traidora". "Tú eres una payasa. Con treinta años y un hijo comportarte así, no sé que ejemplo quieres dar", respondió Katerina, ante lo que Adara le saltó: "Eres muy mala".