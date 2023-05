Jesulín de Ubrique parece haberle cogido el gusto por la televisión tras haber estado apartado varios años, y que su actual mujer, María José Campanario, decidiese alejarse totalmente del mundo de la prensa. En los últimos tiempos, el extorero se ha convertido en uno de los grandes fichajes de los distintos espacios en los que ha estado presente como 'El Hormiguero' o 'El Desafío' en Antena 3, o su próxima participación en la nueva temporada de 'Masterchef Celebrity' en la cadena pública.

Una nueva aventura

El concepto 'Masterchef' es ya uno de los más conocidos en la televisión española y en otros países hispanohablantes. La décima edición del clásico concurso finalizó el pasado mes con María Lo como ganadora, y mientras su transcurso, RTVE y Shine Iberia se lanzaron a producir la octava temporada de Masterchef Celebrity, el equivalente al programa culinario pero con personas reconocidas.

La anterior edición de 'MasterChef Celebrity' se despidió a finales de noviembre de 2022 con una noche bastante emotiva, a pesar de la polémica y mediática actitud de Patricia Conde en el penúltimo programa. El concurso arrancó con la llegada de los dos duelistas, Manu Baqueiro y Lorena Castell, a las cocinas. Finalmente, la presentadora, colaboradora y actriz Lorena Castell, se convirtió en la ganadora de la séptima edición de Masterchef Celebrity gracias a su exhibición de técnica.

Ahora, mientras la undécima edición de 'Masterchef' sigue su curso, se prepara la octava edición del programa culinario de los famosos. El casting completo ya se ha confirmado y entre ellos, figura el torero y ex marido de Belén Esteban, Jesulín de Ubrique.

Duras declaraciones de Belén

Aunque Belén Esteban ha asegurado que "ya no tengo nada que hablar, él y los suyos saben lo que hay", la colaboradora no ha podido morderse la lengua y ha confesado que no ha recibido su ayuda y atención en todos estos años: "Tampoco nos hace falta así que no pongas medallitas, a esa la he parido yo, pero sabes qué, que es tuya, aunque otras personas que están cerca de ti piensen que no es tuya".

Belén ha dejado claro, una vez más, que "ante esa (su hija), mato porque esa es la que me duele a mí, tú tendrás cuatro, pero yo tengo a una" y ha asegurado que "toda la familia sabe lo que hay, lo que pasa es que muchos se callan por miedo".

La colaboradora se alegra de que ahora haya decidido ir de plató en plató porque le va a venir muy bien, puesto que "es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene y yo no necesito nada, yo solo necesito que en vez de tres son cuatro y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo y hay una que tiene una carrera, que se ha ido muy lejos".

Enfadada y molesta con las contradicciones de su expareja, Belén ha desvelado que "aquí no se puede hablar de 'La Jose', pero él va a un programa de Bertín Osborne a hablar de su vida" y ha vuelto a asegurar que "no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido, pero qué suerte tienes tú y todos, la familia, tanto la tuya como la mía, sabemos lo que hay... al igual que mucha gente de Ubrique".

El último bombazo sobre este tema ha sido la revelación del sueldo de Ubrique en 'Masterchef Celebrity'. Según Semana, el diestro se embolsaría un total de 30.000 euros por semana. Según la revista, "nadie ha ganado tanto dinero" como se dice que ahora lo hará el gaditano. Y es que, la última temporada del programa tuvo un presupuesto de 5,3 millones, cifra de la que casi 400.000 euros se destinaron a pagar a Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, que cobraron 11.000 euros por entrega.

Esta podría ser la principal razón de su vuelta a la televisión, ya que "ha ido haciendo diferentes inversiones para rentabilizar sus ganancias, que también han ido a menos con el paso del tiempo".