A escasos días de que arranque su gira por España, Alejandro Sanz ha inquietado a sus seguidores por la publicación de un preocupante mensaje en redes sociales. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) a veces no quiero ni estar, literalmente", reconocía el artista, lo que hacía saltar las alarmas por el estado de su salud mental.

Afortunadamente, tras el aluvión de mensajes de apoyo recibidos, días más tarde afirmaba que se encontraba mejor anímicamente: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante".

Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, acudía este miércoles a 'Espejo Público' para presentar su libro 'Para que no te olvides'. Aprovechando su presencia en plató, Susanna Griso se interesó por el estado en el que se encuentra el intérprete. "No tengo los detalles, pero sin restarle importancia, me gustaría quedarme con el mensaje de un ser humano que en un momento de vulnerabilidad y de fragilidad quiere compartir sus sentimientos de forma sincera y natural", comentó la entrevistada.

"Particularmente creo que Alejandro está cansado", añadió Perera sobre el padre de sus hijos: "Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado. Cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso. Esto me lo imagino, porque no lo sé". "He intentado ayudarle en todo lo que he podido", añadió después de que el programa rescatara los problemas que ya tuvo en el pasado.

En su entrega de ayer, el magacín matinal de Antena 3 volvía a poner el foco en Alejandro Sanz, esta vez para hacerse eco de los posibles problemas económicos que podría tener el cantante. Según la prensa latinoamericana, el madrileño habría sido estafado por un amigo de confianza y estaría en bancarrota, motivo por el que se habría visto obligado a vender su casa.