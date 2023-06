El pasado 16 de marzo, 'Pasapalabra' vivió una noche icónica y Rafa hizo historia de la televisión al llevarse el bote más grande que jamás se ha acumulado en el programa, 2.272.000 de euros. El sevillano arrasó el rosco y no le dio a Orestes la oportunidad de jugar, ya que se lo hizo del tirón.

Así fue la hazaña

Ninguno de los dos concursantes imaginaban que esa iba a ser la última vez que se enfrentarían al Rosco, aunque realmente, el burgalés ni siquiera pudo conocer las preguntas del suyo.

Roberto Leal comenzó el turno con Rafa y el sevillano inició, seguro de si mismo, un Rosco que cambiaría su vida. Una palabra tras otra, no paró. Tras un silencio tenso y esperanzador por la respuesta a la letra Z, el presentador gritó que Rafa había acertado y el concursante se quedó en un estado de shock del que no pudo salir hasta que terminó la emisión.

¿Y Orestes?

Poco después de acabar su experiencia en el programa de Antena 3, Orestes desapareció. Apenas dio una entrevista a un medio de comunicación, nadie le veía y sus redes sociales tampoco se actualizaban. Un conocido del burgalés admitió que no estaba pasando por una buena racha, ya que han sido meses de mucha exposición pública y competición.

Aun así, Orestes salió a desmentir esto. Alegó que se habían tergiversado las palabras y negó estar pasando por una mala racha. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", zanjó en redes sociales.

Rafa y Orestes, distanciados

Tras su victoria, el sevillano ha concedido varias entrevistas. Hace unos días, habló para la revista 'Pronto' donde reveló cómo es su relación con Orestes una vez terminada la andadura en 'Pasapalabra'.

"Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente", ha explicado Rafa. Aun así, afirma que le escribirá más adelante para saber cómo está. Sin embargo, sobre darle un piquito del premio, ha dado una respuesta negativa. "¿Regalarle algo? Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".