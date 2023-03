Hace unos días, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

¿Y Orestes?

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano. Apenas ha realizado una aparición pública tras perder el bote. Gracias a un amigo suyo, hemos podido conocer su actual estado anímico.

Luis de Lama, amigo de Orestes y exconcursante de 'Pasapalabra', ha hablado en 'Espejo Público' de cómo se encuentra el joven tras dejar el programa de Antena 3. Resulta que el concursante había declinado la invitación de Susanna Griso para ser entrevistado... ya que no pasa por su mejor momento.

"Está muy desanimado", dijo Luis cuando Susanna Griso le preguntó por el estado del burgalés. También apuntaba que Orestes pensaba mucho en las palabras que había tenido pero que no había aprovechado para ganar 'Pasapalabra'.

De Lama apuntó que Orestes continuaba "pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho...". Es decir, no para de comerse la cabeza. "Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos", comentaba Luis de Lama que también desvelaba a 'Espejo Público' que trató de darle "muchos ánimos" a Orestes.

"Pero, la verdad es que es normal que se sienta así, porque 7 años estudiando y teniéndolo ahí porque lo ha tocado varias veces...", afirmaba el exconcursante. Asimismo, aclaró que Orestes podría haberse llevado el bote en algún punto: "Él se ha quedado a una palabra que se sabía, así que ha estado muy cerca, mucho más de lo que lo he estado yo".