Tamara Falcó ha dado la cara esta mañana ante los medios de comunicación que cubrían el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 y confirmaba la noticia que sacaba el pasado miércoles la revista 'Diez Minutos': está sometiéndose a un tratamiento de fertilidad porque quiere ser mamá junto a Íñigo Onieva.

Esta noche, la Marquesa de Griñón ha aparecido en 'El Hormiguero' con una sonrisa de oreja a oreja y ha desvelado que el desfile de esta mañana ha sido "muy emocionante, han desfilado cuatro modelos y ha salido preciosa, había música en vivo...".

Pablo Motos sorprendía a todo el público confesando que una persona del programa había recibido una llamada de Isabel Preysler desmintiendo la información que Juan del Val contó hace unos días cuando aseguró que en la boda, la Socialité le dijo que le gustaba mucho cómo se metía con su hija en las tertulias del espacio.

"A mí todo lo que diga tu madre me parece bien" decía Juan justificando sus palabras, además de asegurar que llevaba unas cervezas de más y que no se acuerda exactamente de lo que le dijo. "Mi querida madre desde que vio el programa me ha recordado todos los días que cómo no salí a decir que eso no era verdad" añadía Tamara.

"Antes de que viniese, ha salido al hall y me ha dicho 'pero dile a Juan que muchas veces estoy de acuerdo con las cosas que dice'" aseguraba la Marquesa de Griñón antes de cambiar el tema de la tertulia... evitando hablar así del proceso de fertilidad al que se está sometiendo con su marido.