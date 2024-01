Algunos concursantes de 'OT 2023' han participados en muchos talent show antes de entrar en el talent musical. Por ejemplo, muchos de los seguidores del formato sabían de la trayectoria de Juanjo, pero no de Lucas, que ha asegurado este lunes que rechazó participar en la próxima edición del Benidorm Fest para entrar en la Academia dirigida por Noemí Galera.

Este revelación ha tenido lugar durante el desayuno de este lunes en la Academia. El uruguayo ha hecho esta confesión mientras compartía mesa con algunos compañeros como Paul, Álvaro Mayo, Bea, Chris y Ruslana, desvelando que lo tuvo muy claro cuando se le presentó este dilema artístico y profesional.

"A mí en el mes de espera para acá, me llamaron para el Benidorm Fest y les dije que no por 'OT'. Me dijeron que si es Benidorm Fest, es Benidorm Fest, y no 'Operación Triunfo'", comentó Lucas, argumentando su decisión a que el certament musical de TVE es "solo una vez".

Lucas iba a ser uno de los 16 de Benidorm Fest, pero lo rechazo por Operación Triunfo #OTDirecto15E pic.twitter.com/cfBrIxUJJl — 𝛂lejandro | ot era (@_alejandrocg_) 15 de enero de 2024

La casualidad también ha hecho que haya un caso completamente opuesto al de Lucas en esta edición de 'Operación Triunfo'. A finales del pasado mes de septiembre, conocimos que Xeinn, finalista de la primera edición del 'Benidorm Fest', se encontraba en la fase final de los casting del talent musical en Prime Video.

El intérprete de 'Eco' cantó sus propias versiones de 'Flowers' de Miley Cyrus y de 'La fama' de Rosalia y The Weekend en el casting de final, clasificándose en la última criba. Finalmente, no fue elegido para entrar en la Academia de 'OT 2023'.