Ángel Cristo continúa desafiando a la organización de 'Supervivientes'. Anoche, unos días después de su tenso encontronazo con Carlos Sobera, el hijo de Bárbara Rey volvió a protagonizar una incómoda escena. En esta ocasión lo hizo con Sandra Barneda, que se vio obligada a darle un severo toque de atención.

Ocurrió durante la emisión de 'Conexión Honduras', después de que la presentadora le preguntara por sus continuos enfrentamientos con sus compañeros: "Te he visto bastante desanimado, como tirando la toalla en cuanto a la convivencia. ¿Qué necesitarías para que la cosa fuera distinta?".

"No necesito nada. Simplemente, que me dejen tranquilo y ya está", respondió Cristo sin convencer a Barneda, que intentó sonsacarle más palabras: "Me gustaría que me hablaras de verdad. Fuera del orgullo. ¿Qué necesitarías realmente para la convivencia?".

"Nada. Cuando tomo una decisión soy superclaro, y con esta gente no me voy a llevar nunca", aseguró el superviviente, que acusó a sus compañeros de tribu de ser "malos" y de saber "mucho de tele". "Lo manejan todo superbién", aseguró antes de que Carmen Borrego se defendiera: "Estás en un programa de tele, a lo mejor te crees que estás en el circo".

"¿Sabes qué pienso yo de ti? Que si tu ilusión era tirarte de helicóptero, te hubiera llevado al pantano de San Juan (...) aquí has venido a ser un lastre", contraatacó Cristo en su discusión con la hija de María Teresa Campos.

La tensión fue en aumento hasta que Cristo acabó mostrando su hartazgo: "De verdad, ¿cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir". Unas palabras que no le gustaron a la presentadora del programa, tal y como le hizo saber: "Ángel, sé que tienes todo el derecho de decir que te quieres ir a dormir. Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo decida".

"Por supuesto", se limitó a decir el concursante mientras Barneda daba por zanjada su conveersación con él: "Desde aquí, te animo a que puedas cambiar de opinión y trates de encontrar a las personas que te hagan sentir mejor en esa convivencia, que es muy dura".