Excesos y vicio son los ingredientes que han usado los creadores de 'Élite' para que los espectadores olviden la salida de varias de las caras más conocidas de la serie y acepten a los nuevos en 'Las Encinas'. El próximo viernes 18 Netflix estrena la cuarta temporada de su saga y sabrá si el aire fresco sigue convenciendo a los fans.

“Les espera una serie con su mismo ADN pero evolucionada. Los nuevos personajes van a traer mucha fuerza, mucha frescura, y hemos intentado que eso se transmitiera durante toda la temporada”, cuenta a Efe el escritor Carlos Montero, uno de sus creadores.

La irremediable naturaleza del crecimiento humano hizo que cinco de los actores protagonistas de la serie la dejaran tras graduarse en la pasada temporada (o por otros motivos): Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo).

"En una serie de adolescentes los protagonistas van creciendo y ya no caben en ese universo. Tienen que aprobar en algún momento, les puedes hacer repetir un par de cursos, pero no se puede seguir alargando", explica Montero. Además, algunos "ya no se quieren ver vestidos de uniforme, ya tienen unos años y les surgen otros proyectos".

Para suplir su marcha y con el objetivo de darle continuidad a la serie, se ha elegido como centro de la trama a una explosiva familia formada por Benjamín, el nuevo director de Las Encinas (interpretado por el actor Diego Martín), que llega con ganas de cambiar las reglas, y sus tres hijos, Ari, Mencía y Patrick.

Los tres adolescentes, más caprichosos y excesivos que ninguno, llegarán con la energía suficiente para sembrar el necesario conflicto con los veteranos. "Los que llegan son más ricos que nuestros ricos, vienen con más fuerza, con mucha presencia, y son muy caprichosos y muy egoístas. Lo quieren todo y lo quieren ya, y eso nos parecía que daba mucha riqueza y mucha fuerza", explica el escritor de 'El desorden que dejas'.

Philip, un miembro de la aristocracia europea interpretado por el cantante Pol Granch, será otra de las nuevas llegadas a la serie y formará parte de los choques que derivarán, de nuevo, en una tragedia, con una víctima y un responsable cuya identidad estará por descubrir.

'Élite' también ha renovado su equipo, recuerda Montero, y tras la salida de uno de los creadores originales, Diego Maradona, ha llegado Jaime Vaca para dar su “sello” particular. “Él es así, apasionado y extremo, y la serie empieza a tener un poco su ADN, es inevitable”, cuenta Montero.

Aire fresco y nuevas caras

"Es una temporada excesiva, viciosa. Los nuevos personajes entran y traen una energía fresca que se necesitaba porque creo que llevábamos muchas temporadas muy de bajón”, cuenta a Efe Georgina Amorós (Cayetana). En su opinión, y en la del resto de actores veteranos de la serie entrevistados, era "una renovación necesaria para que la serie continúe teniendo jugo".

"El hecho de introducir personajes nuevos al reparto tanto a la hora de rodar como en la serie en sí ha traído una frescura y una ilusión que era necesaria también", apunta por su parte Claudia Salas (Rebeca).

Así, aunque "han salido compañeros que tienen mucho éxito en la serie y son personajes muy queridos por el público", se quedan "otros también muy apreciados y entran unos nuevos" que va a sorprender al público, cuenta Miguel Bernardeau (Guzmán).

Todos ellos son conscientes de que, igual que salieron otros, su final en la serie podría estar cerca también. “Es natural, llega un punto en el que tanto a nivel ficción como realidad tiene que tener un final. Tú como actor y como persona sientes que el ciclo se tiene que cerrar", cuenta por su parte Itzan Escamilla (Samuel).

Los nuevos personajes

A Las Encinas llegan tres hermanos pisando fuerte. "Entramos los tres a tope y con mucha energía", cuenta a Efe Manu Ríos, que interpreta a Patrick, quien va directo a meterse entre “una pareja muy querida”.

Martina Cariddi es Mencía, una chica que "siempre se muestra con mucha luz" y "ante la sociedad no muestra la parte oscura que tiene", apunta la actriz. Y la tercera hermana es Ari, “una chica muy dual, muy perfeccionista y muy competitiva” que al morir su madre toma su papel en la familia, explica Carla Díaz, que da vida a la joven.

Para los tres, entrar en uno de los colegios más famosos de la televisión de los últimos años ha sido un gran reto. "Sentí mucho vértigo porque es un proyecto muy grande. Estaba muy ilusionada pero con mucho miedo y sigo así", asegura Cariddi.

Otro de los personajes nuevos que darán un toque de color a la serie es el aristócrata Philip, alguien que "siempre ha estado acostumbrado a no recibir un no por respuesta". Tras su paso por Las Encinas, cuenta Pol Granch, se revelará que "no todo lo bonito es tan bonito como parece.