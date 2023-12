El caso de Shakira con Hacienda ha servido de inspiración a Movistar Plus+ para su nueva serie original. La plataforma de entretenimiento ha anunciado este miércoles que prepara 'Celeste', una ficción creada por Diego San José que gira en torno al personaje de una inspectora de la Agencia Tributaria que se enfrenta a su caso más importante cuando está al borde de la jubilación.

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos.

Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

"Celeste' nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial. Porque 'Celeste' trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria. Es como 'Zodiac' pero con el IRPF", asegura Diego San José, añadiendo: "Ha sido fundamental contar como aliado con Movistar Plus+, quienes entraron en el proyecto desde que les presentamos la idea de la serie y con cuyo equipo estamos deseando comenzar a trabajar".

Diego San José es el creador de la trilogía 'Vota Juan', 'Vamos Juan' y 'Venga Juan', ganadoras del premio Feroz a mejor comedia de televisión de los años 2021 y 2022. En cine ha escrito junto a Borja Cobeaga los guiones de películas como 'Pagafantas', 'No controles', '8 apellidos vascos', 'Fe de etarras' o 'Superlópez', por la que fueron nominados al Goya a mejor guion adaptado.