Una ficción de las suyas, titulada Independencia, ha puesto a Javier Cercas en el punto de mira del nacionalismo. No por la ficción en sí (las ficciones de Cercas solo serían culpables de cómo están escritas) sino por promocionarla en TV3, que es una decisión que no debe tomar nadie que reconozca la importancia del rey Juan Carlos en el fracaso del 23-F, por ejemplo, como hizo Cercas en el programa al que acudió para la promoción, o que hable (bien) de la democracia española, como hizo también. Puede que Cercas fuera a TV3 confiado en su popularidad, ese blindaje social y político. Pero es seguro que el motivo de TV3 para invitarle fue Independencia, es decir, el título, solo el título: Cercas fue invitado por el título, ya que el libro sale hoy a la venta y aún no podía saberse siquiera que era una ficción. ¿Una cosa llamada Independencia?, preguntaría algún directivo de la cadena. Traed al autor.

Aurora Madaula y Cristina Casol, diputadas de Junts per Catalunya, vieron a Cercas en TV3 y se indignaron. La primera, por la falta de rigor de Cercas al afirmar que “el golpe de Estado lo paró el Rey”, y así lo hizo saber: “Esa afirmación no se sostiene en ninguno de los trabajos históricos rigurosos sobre el 23-F. Pero, claro, quizá Javier Cercas no quiere un análisis histórico, sino otra cosa”. Mariposa, le faltó añadir, porque lo que en realidad quiso decir la diputada es que Cercas no suscribe el “trabajo histórico riguroso” del independentismo, firmado por Junts per Catalunya, entre otros, y que eso debía saberlo el espectador de TV3, no fuera a caer en el error de creer que Cercas, por aparecer en TV3, era lo que no es, a partir de una falsa asociación: si Cercas en TV3, entonces Cercas… En cuanto a la diputada Casol, se indignó precisamente porque Cercas apareciera en TV3: “¿Qué hace en TV3 un promotor del levantamiento militar contra Cataluña?”. Indignación comprensible, ya que TV3 es una cadena pública que ha sabido confundir “lo público” con “el público”, en el sentido de que emite solo para el público catalán, en concreto para el público nacionalista y, especialidad de la casa, independentista. ¿Qué hace Cercas en TV3?, preguntó la diputada, que recordaba que Cercas, en 2019, había dicho: “Cuando la política se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general”. Da igual que lo de Cercas fuera un guiño de complicidad y reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias y al teniente general Miguel Alcañiz, que estaba en el mismo acto que Cercas para recoger la medalla de Extremadura: a la diputada Casol le bastó con que fuera una unidad militar y que Cercas dijera “échate a temblar o llama al general”. ¿Acaso no fue aquello una petición de intervención militar en Cataluña? ¿Qué coños hace entonces Cercas en TV3?

El señalamiento de Cercas no es nuevo. Por su oficio, ya fue ocurrentemente comparado con Radovan Karadzic, “un poeta reconocido antes de la guerra de Bosnia”, según uno de Catalunya Ràdio (TV3 sin imágenes). Pero lo ocurrente/ocurrente es que un nacionalista, para señalar a alguien, lo compare con otro nacionalista, aunque sea el más abyecto y criminal. Una señal de algo. Por ejemplo, de que incluso a una ficción de Cercas, solo por titularse Independencia, puede hacerle publicidad el independentismo.