El gobierno socialista de la Junta lleva años actuando en contra de todo lo recomendable en la lucha contra la despoblación. Lo último que ha hecho es ordenar el cierre de oficinas de asistencia a la ciudadanía en 39 municipios extremeños. Así lo manda una resolución de la Vicepresidencia, que deja sin atención a los habitantes de muchos pueblos que se quedarán sin poder hacer gestiones en materia agraria, de empleo, empresas o simplemente para registrar cualquier documento.

No es lo único, ya hemos sufrido otros recortes en los servicios públicos: el mermado transporte por carreteras de viajeros, los vuelos menguantes, los trenes que nos quitaron y que no hemos vuelto a recuperar, las carreteras que llevan años esperando como la autovía Cáceres–Badajoz o la Nacional 430, obra que por cierto vuelve a pararse de nuevo porque hay que iniciar, otra vez, el estudio de impacto ambiental. Eso sí, Ábalos, el ministro responsable de todo esto viene a Extremadura, porque inversiones a nuestra región no traerá, pero pasear por ella se pasea bien; podría decirse que viene por “recochineo”.

En el trasfondo de esto está la falta de conexión de la Junta con los municipios y sus ayuntamientos. En estos tiempos de pandemia, muchos de ellos están asumiendo competencias que no les corresponden para que sus ciudadanos no sufran las consecuencias de la desidia de la Junta, adelantando con fondos propios los pagos de servicios que corresponden al ejecutivo regional. Les pongo un ejemplo: las residencias de mayores son responsabilidad de la Junta y las financia mediante una subvención que gestionan los ayuntamientos. Esta ayuda, en muchos casos, está llegando muy tarde, por lo que, para poder pagar a los trabajadores y las necesidades de los residentes, hay ayuntamientos que están adelantando el dinero de sus escasos recursos.

Dice Vara que el problema de la despoblación es que no nacen niños, pero claro, estamos en una comunidad autónoma donde no se dan las condiciones necesarias para crear empleo, para generar oportunidades de emprendimiento, para que los jóvenes creen un proyecto de vida y nuestros hijos no tengan que irse de Extremadura. Mientras tanto, la Junta no hace más que repetir que trabaja en no sabemos qué políticas transversales para evitar la despoblación; que si esto, que si lo otro, pero lo cierto es que hay que llevar a cabo medidas urgentes y la Junta, como los kamikazes, va en sentido contrario.

*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada regional del PP