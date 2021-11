Últimamente me cuesta conciliar el sueño. Otro problema de conciliación al que aún no ha puesto solución el gobierno. Otro fracaso del sistema. Menos mal que existen los remedios caseros. Mi tía me dijo que el problema es que tengo ‘mal de ojos’. Receta de curanderos ancestrales y ya casi que duermo del tirón. Al final, lo que nos vuelve a salvar es la fe. La fe en la nada. La fe en una inspiración divina. Algo parecido a lo que sentirán los aficionados al Extremadura UD.

La hipocondría es mi trastorno. Y lo abrazo a cada síntoma que mi cabeza genera en mi organismo. Y San Google ayuda. Empecé a investigar el tema del ‘mal de ojos’ y consiste en energías negativas que afectan a tu día a día. Que te hacen dormir peor, tener menos suerte. En definitiva, me convierten en lo que soy: un auténtico desastre. Por fin podré echar la culpa de mi mala suerte a algo.

Los ojos hablan y, según Al Pacino: «nunca mienten, chico». Scarface y la típica referencia literaria para aparentar que soy un cinéfilo empedernido, que eso viste mucho y nos hace parecer mejores periodistas. Esa típica miradita por encima del hombro de los periodistas a los de ‘deporte’, porque claro, ser periodista de deporte está mal visto. Es un periodismo ‘menor’. Pero ese es otro tema.

Cuando veo a Franganillo le veo ese brillo en la mirada. Esto es opinión, no información. También menos pelo, pero ese es otro tema. Supongo que también le costará conciliar el sueño, como a mí. Y empatizo un poco. Quizás todos sus problemas sean provocados por el ‘mal de ojo’. Y en lugar de pedir ayuda a Khalifa tenga que pedírselo a un chamán de Almendralejo.

El caso es que veo sus ojos y transmite que este domingo se juega. Ante el DUX. El nombre de este equipo es para que lo desciendan de categoría e inhabiliten de por vida. Pero ese es otro tema. El caso es que si los ojos ‘nunca mienten’ y este finde veo fútbol en el Francisco de la Hera, aquí hay algo que se nos escapa. Todas las miradas estarán puestas ahí. Esperemos que no sea todo cuestión de un mal de ojos --consuelo de tontos--.

*Periodista