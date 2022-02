La Asamblea de Extremadura es la casa de todas y de todos los extremeños, y ayer en el pleno celebrado dio cuenta de ello en dos claros ejemplos. Cuando se es capaz de comprender el diálogo bien entendido, cuando las ganas de generar vida y riqueza en nuestra tierra todas y todos ponemos de nuestra parte para que eso salga hacia delante, y eso es exactamente lo que los cuatro grupos parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura hicieron ayer: Unidas por Extremadura, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.

"Empleo y vivienda, solo promoviendo estos dos elementos se puede alcanzar un proyecto de vida"

Últimamente siempre nos quejamos de que eso no suceda, la incapacidad de llegar a consensos, de ceder para que todos ganen, para que una verdadera paz social se encuentre en la implicación de todas sus partes, pero ayer no sucedió eso, más bien lo contrario, así que hoy no quiero hablar de esta parte y contar el ejemplo y la materialización de lo opuesto, de lo que Extremadura consigue por creer en ella misma, de la unidad para luchar y trabajar.

Ayer se aprobó por unanimidad la Propuesta de Ley 8 de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura. Una propuesta de ley registrada y trabajada por los cuatros grupos parlamentarios cuyo objetivo era servir de instrumento fundamental para enfrentarnos a un enemigo común al que combatir, la despoblación, tan necesaria para el mundo rural, tan importante para Extremadura.

¿Y cómo hacerlo? Las pociones mágicas nunca fui capaz de hallarlas, supongo que no existen, suelo releer las escenas en las que Alicia a través de su espejo las encuentra; hasta que alguien las descubra, quizá lo mejor sea, como esta propuesta de ley, hacerlo con medidas concretas en todos los ámbitos de la vida cotidiana: sanidad, educación, comunicaciones, infraestructuras... y con tres ejes: el refuerzo y la cercanía de los Servicios Públicos, blindando los Servicios Públicos en nuestros pueblos y promoviendo mecanismos que acerquen a las personas que viven en el mundo rural a estos servicios esenciales. Acoger a nuevos pobladores, activando la discriminación positiva para que crezca la inversión privada en el mundo rural. Y empleo y vivienda, solo promoviendo estos dos elementos se puede alcanzar un proyecto de vida. Solo el empleo y la vivienda nos garantizan que en nuestros pueblos florezca la prosperidad que se asegure su supervivencia.

Ayer se aprobó por unanimidad la Propuesta de Ley PRL-7 de modificación del Decreto Ley 5/2021 de 9 de junio, que modificaba a su vez, la Ley de Cámaras de Comercio de Extremadura.

Ayer dos propuestas de ley se votaron por unanimidad, consenso y diálogo bien entendido, siempre por Extremadura.