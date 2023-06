Extremadura votó y el PSOE de Extremadura ganó las elecciones autonómicas y municipales. El PSOE de Extremadura fue la lista más votada por 242.366 extremeñas y extremeños, y ellas y ellos merecen el respeto que la democracia y la libertad otorgan en un acto tan determinante para el futuro.

Sobre esta afirmación y los datos que la acompañan hay quien intenta ensombrecerla, manosearla para transformarla. Aquellos que impusieron durante tanto tiempo el «de lo que no se habla, no existe», ahora, con el mismo trasfondo y poso utilizan «el digo lo que quiero que ya me encargaré de que sea verdad». Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura decía esta semana que «nadie tenga dudas, como ganadores que somos de las elecciones autonómicas vamos a intentar gobernar Extremadura, el PSOE ha ganado las elecciones municipales, las autonómicas y las dos diputaciones, eso es una evidencia y ahora solo queda saber si gobierna el partido que ha ganado las elecciones o no». Con la convicción profunda, continuaba, de que «sabemos que se puede ganar y no gobernar, pero que todo el mundo tenga claro que lo vamos a intentar porque es lo que la gente nos ha pedido».

La grandeza y la honda preocupación por la tierra, por el bienestar de todos y el futuro es precisamente esa, la de pelear, trabajar hasta el final con las caras, las ilusiones, las necesidades, los problemas y las soluciones que recaen sobre las manos cuando 242.366 depositan la confianza en ti. Eso es lo que representan esas palabras.

Frente a quienes solo pretenden ocupar el poder con la mentira, con la frivolidad del todo vale, frente a quienes están dispuestos a desdecirse de todo lo dicho, escrito y prometido, quienes buscan el brillo en la destrucción y en el oscuro rincón del pasado, frente a ello, Guillermo Fernández Vara habló de proyecto de región, de futuro y estabilidad. Extremadura no puede ser una jaula de grillos por un mero postureo de poder: «para nuestra tierra es fundamental la estabilidad y pido que esto no sea la casa de los líos, por ello, lo mejor es que cuanto antes se constituya la nueva Asamblea y tenga lugar el debate de investidura». «Conforme pasen las semanas y no se haga nada, habrá quién se preocupe menos por los problemas de Extremadura y más por los generales con las elecciones ya convocadas».

Extremadura merece respeto, estabilidad y futuro.

* Filóloga y diputada regional del PSOE