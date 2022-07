¿Quién está en la escena?

Me gusta mirar espejos, y digo bien, no mirarme en los espejos que supongo que en algún ataque de coquetería, también, pero expresamente lo que quiero transmitiros es que me gusta mirar a los espejos. En muchos pueblos, y ciudades, hay espejos convexos en las esquinas de muchas calles, ¿os habéis fijado? Si los buscáis en Internet se les denomina de seguridad. En algunas tiendas también los he visto, si los buscáis, son exactos pero se les denomina de vigilancia. En ambos casos intuyo que al situarlos prima el amplio campo de visión que aportan.

En la decoración siempre han existido, y suenan bajo «el ojo de pez» que resulta mucho más visual, incluso en las aplicaciones de nuestros dispositivos electrónicos de moda podemos utilizarlo como una opción fotográfica, quizá no aparezca uno muy favorecido pero el resultado estético que queramos obtener depende de cada uno, y, permitidme el comentario, no hay nada más reconfortante que saber y comprobar que cada uno tiene sus gustos, ¡solo faltaba! ¡Qué aburrimiento lo contrario! ¿No creéis? El asunto que me ocupa es que gustándome tanto observar quién se mira en los espejos y qué es lo que aparece en ellos, (¡ojalá atravesarlos como Alicia! pero eso de momento…) descubrí uno diferente esta semana, el espejo convexo estaba en la escena de la obra de San Juan Bautista y el maestro franciscano Enrique de Werl realizada en 1498 por R. Campin, un gran maestro precursor al que rodea un gran misterio del que se dice: «Aproximándose a los más mínimos detalles, rodea a sus personajes de objetos de la vida diaria, no exentos de simbolismo, que otorgan un aspecto profano a sus obras (M.ª Ángeles Blanca Piquero López)». En la obra a la que me refiero, solo se retrata a dos personajes, los dos que nombran a la obra, en cambio, en el espejo hay tres, tres hombres. Las grandes obras, los grandes autores, las grandes historias son los detalles que queramos alumbrar, ¿pero y la actualidad no es exactamente igual? Preocupados por el suministro de gas ruso a Europa, y celebrando la actuación del Gobierno de España en la negociación que permite que España reduzca a la mitad del esfuerzo exigido, leo con atención una noticia que aparece como un detalle en un espejo. Taiwan ejecuta maniobras militares en las que ensaya su respuesta ante una hipotética invasión de China. Mi mirada cambia el rumbo, hay esperanza, hay un posible acuerdo para que el cereal ucraniano pueda salir al mercado de la exportación. *Filóloga y diputada regional del PSOE