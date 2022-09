Landero, el tren y el infierno

La entrega de las medallas de Extremadura se vive cada año con emoción por los homenajeados. Esta vez también ha sido así, pero la ceremonia del teatro romano de Mérida del pasado miércoles pasará a la historia no tanto por los galardonados como por el discurso ciudadano pronunciado por el escritor extremeño Luis Landero. Sin pelos en la lengua llamó «canallas» a los políticos, así en general sin especificar, y les dijo que «irían de cabeza al infierno» por la situación de nuestro tren. El alarde literario del escritor de Alburquerque, fuera de toda duda, le permitió jugar con la ironía del lenguaje para sostener sin tapujos que nuestros políticos no tenían perdón de Dios «pero no por haber sido perezosos... o serviles, cobardes o descreídos, eso Dios lo perdona; sino por no haber traído a Extremadura el tren que se merece», el cual -añadió- ni siquiera debe ser un AVE, basta con un tren digno.

Los políticos allí presentes, de distinto pelaje y condición, en primera fila, tragaron saliva mientras el público aplaudía a rabiar y se contagiaba de un discurso que lo hizo propio al recoger el hartazgo de Extremadura porque, al final, aunque tengamos un tren más o menos aceptable ya, éste sigue estropeándose. La última vez, ese mismo miércoles por la mañana cuando los ocupantes del tren camino de Madrid desde Badajoz tuvieron que cambiar de convoy cerca de Cáceres y llegar a la capital de España con hora y media de retraso.

Al término del acto, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, declaró compartir la esencia del discurso de Landero, pero a la vez añadió que convenía no generalizar en las culpas porque no todos los políticos son iguales. El propio Landero salió a la palestra al día siguiente viendo el revuelo generado para matizar que él no se refería tanto a los políticos de aquí como a los de Madrid, que son los que tienen competencias y responsabilidades sobre los trenes que deben llegar a la región. Pero el discurso ya estaba hecho y el vídeo del mismo corrió como la pólvora de teléfono en teléfono, identificando y mimetizando a miles de personas que han hecho del tren su causa reivindicativa prioritaria.

El hartazgo es peligroso. Llega un momento en que la gente dice «hasta aquí» y ya no hay remedio

El hartazgo es peligroso. Llega un momento en que la gente dice «hasta aquí» y ya no hay remedio; no acepta más disculpas o explicaciones. Es tanta la sensación de cansancio y de rabia que no valen más excusas desde el gobierno, pero es que quien trata de sacar tajada y utiliza este sentimiento como ariete contra el poder corre serio riesgo de que se le vuelva en contra. Más de una vez he visto a la oposición adherirse a manifestaciones contra el poder por este tema y salir escaldada con abucheos. Ojo con las estrategias populistas porque, no nos engañemos, la gente no es tonta y en esto del tren digno y el AVE que no es AVE ha habido demasiados engaños en los últimos 20 años y en ese tiempo han gobernado políticos de muy distinto color. Estamos acostumbrados a que los partidos extremeños actúen con vehemencia cuando es el contrario quien gobierna el país, pero con demasiada y obscena condescendencia cuando lo hacen los propios.

Cojamos el discurso de Landero para decir lo que es: la manifestación de una denuncia colectiva

Así pues, cojamos el discurso de Landero para decir lo que es: la manifestación de una denuncia colectiva, la constatación de que los extremeños estamos hasta las narices de ser los pobrecitos de España y los últimos a los que se atiende. Que vale, que el tren Alvia este que nos han puesto ha mejorado con creces lo que había, pero que no nos conformamos porque sigue siendo poco y un agravio con respecto al resto de territorios. Si no, echen un vistazo al mapa ferroviario español y sus líneas de alta velocidad o de media distancia. Verán que todo está rayado menos aquí, que en esta parte de España, y como también dice Landero, somos el lejano oeste pero de verdad.