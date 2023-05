Y ahora, a por el 29M

Yo no sé si una campaña electoral sirve o no para algo. Supongo que a veces sí y a veces no, por eso hay que hacerla, como todo en la vida. Sea como sea, la que tenía como final de trayecto el 28M ya ha llegado a su fin. Solo queda esperar a que los ciudadanos hablen.

El foco está ahora en el 29M. ¿Cuáles son los escenarios posibles? El primero, que se repita la mayoría absoluta del PSOE. Es complicado pero no imposible. De esa manera, la formación de gobierno se resolvería en un pis pas. No hay nada que negociar. El segundo, que Vara no consiga diputados suficientes y tenga que tirar de Unidas por Extremadura; dicho de otro modo, que vuelva a ser presidente a cambio de alguna consejería para la formación de Podemos-IU, que ya ha dejado claro que esta vez sí quiere estar dentro del gobierno. El tercero, que esa masa silenciosa de la que habla el PP acuda a las urnas y le dé un vuelco al marcador, de forma que la lista de María Guardiola sea la más votada. Si esto ocurriera, hay tres opciones: que el PSOE se abstenga para que los populares gobiernen en solitario (Vara ya ha dicho que no), que Vox se abstenga (no lo ha hecho en ninguna otra comunidad en una situación similar) o que finalmente Guardiola tenga que dar marcha atrás en sus palabras y aceptar a la ultraderecha en su gobierno. Si es el PP quien sale victorioso me temo que puede pasar que las negociaciones no se lleven a cabo en Extremadura sino en Madrid, que sean Feijóo y Abascal quienes decidan el futuro de esta región. ¿Hay más escenarios posibles? Tampoco se puede descartar teniendo en cuenta que Juntos por Extremadura está al borde de lograr un escaño y que Cs cree en los milagros y tiene claro que al menos un diputado va a lograr arañar.