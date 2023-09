Con los ojos abiertos

Mi atracción hacia los rostros conocidos en el yacimiento arqueológico tartésico de Casas del Turuñuelo en Guareña me llevó a deparar en la similitud de sus pendientes a los que aparecieron en el Cementerio Real de Ur de la reina Pu-Abi (siglo XXVI antes de Cristo); en este enredo de búsquedas y continuas derivas por la curiosidad, sus restos, examinando lo que indicaba su ajuar di con una afirmación en la que se indicaba que en Mesopotamia «la mirada se embellecía» con una pasta y se aplicaba para agrandar los ojos, símbolo de fuerza y vitalidad.

"La política es la realidad de la verdad, la que se obtiene con los ojos bien abiertos, es la de los problemas de una familia para llegar a fin de mes

Probablemente después de todos los siglos de historia la mirada siga siendo para muchos un símbolo de fuerza y vitalidad, pero, sobre todo, de honestidad y sinceridad. Sin maquillaje y sin pasta.

Siempre he pensado que precisamente de otra pasta hay que estar hecho para que alguien te mire a los ojos y te mienta sin ambages, pero parece ser que esto empieza a ser la tónica habitual del nuevo ejecutivo regional de la Junta de Extremadura del Partido Popular y Vox.

Mirándonos a los ojos nos dijeron que no pactarían, mirándonos a los ojos nos dicen que no se hablan. Mirándonos a los ojos nos dicen que todos los desastres son socialistas y que todo es mentira. A veces, también, la sabiduría puede entrar por los ojos, y ahora que comienza el curso siempre recomendaría que ante una mentira como en la historia, busquen e indaguen hasta que con su espíritu crítico formado decidan qué es qué por muy parecido que resulte.

Este inicio de curso ha sido un desastre, un caos, o cómo quieran explicarlo las familias que desconocían cuándo y cómo sus hijas e hijos iban a obtener una plaza en el comedor escolar, objetivamente es un hecho, solo hay que rastrear las fechas.

La Asamblea de Extremadura democráticamente y legítimamente aprobó la universalidad de la gratuidad de los comedores escolares, es un hecho, y aún no menos cierto que el Partido Popular contradice la Ley de Presupuestos de 2023 al cobrar por el servicio de comedor a los 2.126 menores excluidos. Quien pueda que lo pague, dicen. Obviamente refleja una manera de pensar y de hacer política, lejos de la igualdad, de la conciliación, lejos... y tan cerca, tan apegada a la que siempre ha aplicado la derecha con recortes sociales. Una familia con dos hijos tendrá que gastar 2.000 euros al año en comedor escolar pero lo sorprendente es el intento de acallar tal tijeretazo suprimiendo el impuesto sobre el patrimonio (impuesto a los ricos) que beneficia a 1.284 contribuyentes con un patrimonio de 2.710 millones de euros. Quien pueda que no lo pague. La Junta de Extremadura deja de recaudar 6 millones de euros y no quiere gastar 2,4 millones de euros en comedores escolares para 2.126 menores. Cifras y hechos. Prioridades.

¿Cómo se puede mirar a los ojos y afirmar que responde a una mentira? ¿Qué es mentira? Diría algún poeta.

La política es la realidad de la verdad, la que se obtiene con los ojos bien abiertos, es la de los problemas de una familia para llegar a fin de mes, las dificultades para conciliar, la de conseguir la igualdad real, que las oportunidades se obtengan independientemente de lo que las familias puedan pagar... y eso pasa por gestionar, trabajar y no excusar, pero para eso hay que creer primero en ello.