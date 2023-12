¿Por qué justicia para Navalmoral?

¿Qué legitimación tiene Adif con el actual proyecto del tren rápido a su paso por la ciudad de Navalmoral de la Mataa sabiendas que incumple las normativas vigentes? Cuando hace 5 años se creaba la Plataforma No al Muro en Navalmoral de la Mata lo hacíamos para exigir al gobierno municipal una participación que se nos negaba de manera continua. Es decir, conocer el proyecto del tren de altas prestaciones a su paso por la ciudad, tener la información acerca de las negociaciones con Adif a fin de mejorar el proyecto y colaborar en sus resoluciones constructivas.

Entonces el equipo de gobierno municipal era del Partido Socialista Obrero Español y tuvimos que convocar, distintos colectivos morales, la primera concentración en la plaza de la estación (24 de octubre de 2018). Conseguimos que nos pudiéramos reunir con el equipo redactor del proyecto, el director de obras de Adif, y con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Extremadura trabajar para dar con la mejor solución: el soterramiento. La Plataforma amplió su denominación con el de «Soterramiento ya»; un bulevar («Sí al bulevar») podría ser la columna vertebral de un nuevo modelo de ciudad para los próximos 150 años. Así lo reconocieron por todas las partes implicadas.

Hoy ya se reconoce que la mejor solución para mejorar la vida de las ciudades y ganar viajeros en el tren es que sigan pasando por la ciudad. Pero no destruyéndola

Desde luego la repercusión del tren a su paso por la ciudad venía de mucho tiempo atrás. Algunas alegaciones a los estudios informativos y declaración de impacto ambiental proponían crear una estación nueva y línea fuera del casco urbano. Gobernaban, turnándose en diferentes gobiernos, el PP y el PSOE, y ambos pedían el soterramiento en caso de pasar el tren por la ciudad. Pero no fueron capaces de materializarlo en el BOE. Hoy ya se reconoce que la mejor solución para mejorar la vida de las ciudades y ganar viajeros en el tren es que sigan pasando por la ciudad. Pero no destruyéndola.

¿Qué hacer para defender lo que entonces se dejó a la buena voluntad futura?

No se trataba solo de resolver como fuera un punto localizado dentro de la línea Madrid (Toledo) -Badajoz(Lisboa), sino de establecer de una vez por todas la justicia de movilidad y accesibilidad, en una región abandonada, aun hoy, que no tiene un tren electrificado capaz de potenciar todos los servicios que ofrece el ferrocarril, mercancías, viajeros, de servicio público y ahorro energético. Y que no nos vengan con que no damos la talla futura ni de viajeros, ni de economía o de grandes aglomeraciones urbanas.

No debemos pensar que ya está todo decidido, y por supuesto no queremos acostumbrarnos a que nos deprecien, a que nos ofrezcan cualquier cosa y a creernos inferiores a otras ciudades que con memos motivos y razones están diseñando una ciudad del siglo XXI

El proyecto actual en ejecución, de 6,7 km, no llega a integrar la infraestructura en el casco urbano (2 km de longitud) con los requerimientos que las nuevas normativas y legislación, tanto ambiental, como de perspectiva de género y accesibilidad universal requieren. Invade grandes superficies ajenas a la propia línea con grandes recorridos elevados y subterráneos. Nunca un muro ha permitido potenciar la comunicación urbana, ni las relaciones sociales y económicas. Nunca ha hecho una ciudad más amable y cómoda

¿Qué nos queda por hacer?

Desde luego como Plataforma cívica, seguir colaborando tanto con la Consejería de Transportes como con el actual equipo municipal para seguir exigiendo que nos escuchen. Por justicia social.

A la población morala y de las comarcas vecinas que no debemos pensar que ya está todo decidido, y por supuesto no queremos acostumbrarnos a que nos deprecien, a que nos ofrezcan cualquier cosa y a creernos inferiores a otras ciudades que con memos motivos y razones están diseñando una ciudad del siglo XXI.

*Coportavoz Plataforma No al muro, Sí al bulevar, de Navalmoral de la Mata