Coria-Don Benito, el partido del año en Tercera

Pocas veces se puede afirmar con tanta rotundidad que estamos ante el partido del año. El Coria-Don Benito del próximo domingo es el encuentro más trascendente de esta temporada en el grupo 14 de Tercera Federación.

Si el Coria no gana, solo un milagro podría evitar que el Don Benito sea campeón y ascienda a Segunda Federación. Los cuatro puntos de ventaja con los que llegan los calabazones son un colchón que obliga a los caurienses a ganar si quieren seguir peleando el campeonato. Después quedarán tres jornadas y es bastante improbable que el Don Benito vaya a fallar en dos partidos más que el Coria. Pero si ganan los de Miguel Ángel Ávila la distancia se reducirá a un solo punto y tendrán el ‘average’ ganado, y eso nos pintaría un desenlace no apto para corazones débiles.

Que le valga el empate a un equipo de Juan Marrero se me antoja que es una gran ventaja. Y no sólo por ser Marrero, que maneja como nadie estos escenarios, sino también por los números con los que llegan los dos equipos. Ambos están en un gran momento de juego ofensivo y, sobre todo, defensivo. Los dos parecen haber dejado atrás el tramo en que se dejaban puntos y parecían vulnerables. Sea por un plan trazado para llegar a este momento en un pico alto de forma o por lo que sea, los dos se han plantado ante este partido con inmejorables sensaciones. El Don Benito ha ganado sus tres últimos encuentros con siete goles a favor y solo uno en contra. Los calabazones están mostrando el poderío que siempre se les ha presumido y dosis de calidad en algunos futbolistas que no siempre se han resaltado con justicia. Por su parte, el Coria lleva cuatro puertas a cero consecutivas, aunque dos de ellas fueron empates, pero la rotunda victoria ante el Diocesano les ha puesto la moral en cotas máximas. Los celestes, además, han sabido encontrar alternativas en el papel de goleador, que ahora protagoniza el que es tan buen ‘9’ como el que más cuando así se le requiere, Fernando Pino.

Si vamos a los números generales, el Don Benito solo ha perdido dos veces lejos del Vicente Sanz y el Coria no ha caído en La Isla. Lo que sí han cosechado ambos en sus respectivos papeles en este partido de locales o visitantes son cuatro empates. Por tanto, podríamos hablar de que este encuentro es una final para el Coria, no tanto para el Don Benito al que le valdría ese resultado más probable de empate, aunque lo afronte como si lo fuera.

Lo que quedará después de esta jornada también parece más asequible para los rojiblancos. Sus rivales son de la zona media-baja (Trujillo, Jaraíz y Montehermoso), además, dos de esos partidos son en su campo y solo uno fuera. Por su parte, al Coria solo le restará un partido más en La Isla y dos fuera y dos de sus rivales son de la zona de ‘playoff’ (Fuente de Cantos, Villafranca y Azuaga). Pero a estas alturas, no se sabe qué es peor.

Hay varios equipos del grupo que también juegan ya esta semana auténticas finales, aunque algunos las llamaban así ya por noviembre. Casi todos los partidos enfrentan a uno que se la juega por arriba con otro que lo hace por abajo, que son más porque se mantiene la incertidumbre de los arrastres desde Segunda Federación. A uno de estos que pueden caer sin merecerlo, podría salvarle un segundo ascenso por la vía larga del ‘playoff’, que también jugará el que pierda el magnífico pulso que nos están brindado Don Benito y Coria.

