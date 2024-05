Sí es país para viejos

Coria y Azuaga jugarán la final regional en busca del ascenso. Aunque los resultados globales fueron abultados, Moralo y Villafranca tuvieron su momento en los partidos de vuelta. La buena noticia es que parece que el que triunfe llegará en un gran estado competitivo para jugarse la gloria con el equipo del grupo que depare el sorteo.

Con la temporada casi acabada se abre el periodo de reflexión y de tomar decisiones. Es el momento de la retirada de algunos futbolistas que no siempre atiende al paso de los años. Claro está que cada uno se va cuando considera que tiene que hacerlo ¡faltaría más! Y entiendo que, si hay pasión por el fútbol, será muy doloroso poner el punto y final.

En la búsqueda de las edades de los jugadores me ha sorprendido lo jóvenes que son algunos que parecen haber dejado atrás ya su romance con la pelota. ¡Una pena! Cuando esas jubilaciones son anticipadas me da algo de rabia, o envidia, o impotencia… porque somos millones los aficionados al fútbol que no hemos tenido su talento o la oportunidad de jugar en competición de cierto nivel y que daríamos mucho por poder hacerlo una temporada. ¿Qué digo una temporada? Un solo un partido con nuestro equipo, o incluso con otro. Pero, quizás por la mezcla de deporte aficionado y semiprofesional, esto no es algo demasiado habitual en el fútbol modesto. Son más las circunstancias o las prioridades de cada uno las que hacen de detonante para la retirada.

En este grupo 14 de Tercera tenemos muchos ejemplos de jugadores veteranos que son piezas importantes en sus equipos. Sin ir más lejos, en el partido del domingo, Fernando Pino (35 años) volvió a hacer el gol más importante para el Coria, justo cuando el Moralo podía meterse en la eliminatoria. Y es que, como dice el maestro Francisco José Pacheco: «El expreso de Brozas siempre llega a su hora».

La misma edad que Pino tiene Rulo, del Jaraíz, que sigue provocando un sinfín de dolores de cabeza a los defensas contrarios. También tiene 35 años Fouad, jugador del Montehermoso.

Una primavera más (36) tiene Chema Chávez, del Jerez, que, con 18 goles oficiales (19 marcados), está entre los dos máximos anotadores del campeonato. 36 años tienen también varios futbolistas que son piezas fundamentales en sus equipos: Parra en Calamonte, Asier en Arroyo, Dani Aparicio en Montehermoso, Juanqui Aguinaco en Fuente de Cantos y Lolo en Jaraíz.

En el siguiente peldaño (37) están el portero del Villafranca, Ímola, y Cristo, del Don Benito, con sus siete ascensos a las espaldas. Ninguno de los dos ha jugado demasiado, pero cuando lo han hecho, su aportación va mucho más allá de una simple acumulación de minutos.

Mucho fútbol en sus botas, incluso de categoría superior, tienen Javi Pérez del Villafranca (38) y Aarón del Trujillo (39). Ambos han vuelto a ser esta temporada los jefes de la sala de máquinas de sus equipos.

Aún dos años más (41) tiene Tala, del Pueblonuevo, que ha sumado esta campaña nada menos que 24 titularidades. También 41 tiene la leyenda de los porteros extremeños, José Fuentes, aunque solo ha participado en tres partidos esta temporada con el Don Álvaro. Pero también cuentan.

Y llegamos al top de esta lista al que este periódico ya le dedicó artículo aparte: con 42 años, Yoni del Jaraíz. Once goles partiendo desde la banda en sus 31 encuentros jugados. ¡Qué barbaridad!

Y la cantera viene apretando fuerte. Con 34 años hay un ramillete de futbolistas que están entre los mejores de sus equipos: Juanfe, Carlos Arias, Razván, Gonzalo Llerena, Mahillo, Dani Herrero, Villegas, Albarrán, Ricardo Durán y Sergio Gómez

Que no se retire ninguno antes de tiempo porque la Tercera extremeña sí que es país para viejos.

