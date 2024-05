El chocolate, espeso

El Don Benito es el campeón. Ganó el duelo con el Coria que ya dejó encarrilado en La Isla. Honores para Marrero que consiguió su sexto ascenso, que fue el noveno para Cristo. Los calabazones engrosarán la escueta representación de extremeños en Segunda Federación.

Junto a los descendidos Montijo, Badajoz y Llerenense, se han asegurado plaza en la próxima campaña del grupo 14 de Tercera Federación dos clubs potentes como el Santa Amalia y el Extremadura. ¡Menuda temporada nos espera!

El último descenso desde Segunda dio al traste con la ilusión de varios equipos de Tercera. El Racing Valverdeño habría bajado igualmente por la tarde con el empate del Montehermoso, pero tras el descenso del Llerenense, Don Álvaro y Valverdeño bajaron de categoría mientras jugaban un partido en el que solo había perdedores. ¡Durísimo!

También fue cruel la fecha para el Montehermoso. El trabajo de la semana preparando el partido para darlo todo en pos de la salvación y unos minutos antes de salir al campo se quedaron sin opciones de luchar por nada. El gol del Trujillo en el minuto 87 les puso la puntilla. Además, ese tanto que resucitaba al Trujillo metía en un lío al Arroyo. En un principio también implicaba al Jerez y al Olivenza, pero los templarios remontaron al Castuera y lograron la permanencia, mientras que el Olivenza está salvado con cualquier combinación.

De no concretarse el segundo ascenso a Segunda, los arrastres se llevarán a Primera Extremeña a Trujillo o Arroyo, como ya se han llevado al Montehermoso. Los «arrastrados» aquí son los que pagan el paso del ámbito estatal al regional en este sistema en el que los humildes tienen que ceder su sitio ganado en el campo. Porque la Tercera sólo tiene de categoría nacional el nombre.

Se da el caso de que todos los que se juegan algo en la última jornada están agrupados en tres partidos con similares circunstancias. Los tres que disputan las dos plazas de ‘playoff’ recibirán a los tres implicados en el último arrastre, que son dos porque el Olivenza no bajaría en ningún caso, pero cuenta, y mucho, para los desempates. Los resultados de Villafranca-Trujillo, Moralo-Arroyo y Castuera-Olivenza ofrecen estas posibilidades de ‘playoff’ y descenso (atención a las conjunciones):

El Villafranca será cuarto si no pierde o si Moralo y Castuera no ganan. Será quinto si pierde y no gana uno de entre Moralo y Castuera. Se quedará fuera si pierde y Moralo y Castuera ganan.

El Moralo será cuarto si gana y pierde el Villafranca. Será quinto si gana y el Villafranca no pierde, o si no gana y el Castuera tampoco lo hace. Se quedará fuera si no gana y el Castuera sí.

El Castuera sólo se mete en ‘playoff’ si gana y pierde el Villafranca o no gana el Moralo.

El Arroyo se salva si no pierde o si no gana el Trujillo que, en este caso, sería el «arrastrado». Si pierden Arroyo y Olivenza y gana Trujillo, el Arroyo desciende en el triple empate y se salva el Trujillo. Y aquí viene el lío. Si perdiendo Arroyo y ganando Trujillo, Olivenza no pierde, el Trujillo se salva si la diferencia en uno de los dos partidos es de más de un gol. El Arroyo se salva y el Trujillo desciende si la diferencia en ambos partidos es de un solo gol, siempre que el Trujillo no marque tres goles más que el Arroyo. Si son más de tres esa segunda diferencia, baja el Arroyo. Si son justo tres, hay que ir al criterio de juego limpio. Y si en el criterio de juego limpio hubiera empate, partido en campo neutral. Después solo quedará ya encomendarse al que gane el ‘playoff’.

