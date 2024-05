Todos con el Llerenense

No, esta humilde columna de opinión no ha cambiado de tema. El grupo 14 de Tercera Federación sigue siendo el protagonista. De haber cambiado el foco habría perdido el poco sentido que tiene su rebuscado nombre del que me declaro único culpable. Pero, como casi la mitad de los equipos de Tercera están interesados en que el Llerenense gane en el Nuevo Vivero, este partido, siendo de Segunda Federación, es el que más implicados tiene en Tercera.

Claro está que es más probable que afecte a unos y no a otros, pero todo el que tenga una posibilidad, aunque sea mínima, de poder caer por un arrastre desde Segunda Federación querrá una victoria de los de Luismi. Diría más, a todo el fútbol extremeño de bien le interesa que el Llerenense se salve. Y cuando digo «todo el fútbol extremeño» quiero decir «todo». Ya sé que en la capital pacense no están ahora para pensar mucho en los demás, justo cuando han recibido el palo deportivo más grande desde su refundación, y que a una afición herida no se le puede ofrecer menos que una última victoria en su estadio. Pero, si somos capaces de ponerle frialdad a la cuestión, es un rival fuerte que pueden evitar para la próxima temporada. En otras comunidades, ni haría falta plantearlo porque, como nunca se sabe cuándo vas a necesitar algo del vecino, es mejor hacerle un favor cuando lo necesite. Por estas mismas razones tampoco entiendo la excesiva efusividad de algunos por el descenso del Badajoz y que vaya más allá de algún pequeño chascarrillo. Sé que hay rivalidades mal entendidas y cuentas pendientes porque del otro lado los hay que actúan igual, pero ¿acaso preferís un equipo de Canarias que un desplazamiento aquí al lado? ¿Qué os pone más, un derbi o, por ejemplo, el Ursaria?

Con el descenso ya consumado del Badajoz, otro del Llerenense implicaría un arrastre asegurado a Primera Extremeña, que serían dos si no se compensa con un segundo ascenso desde Tercera, y eso hace que varios equipos no tengan aún la permanencia matemáticamente asegurada. La salvación del Llerenense extinguiría el peligro para algunos de cara a la última jornada. Y aquí es donde vuelvo a hablar por enésima vez, y no será la última, de la extrema igualdad del grupo. La competición ha cumplido las predicciones al mantener la tensión de todos hasta el final. El que no se está jugando algo por abajo es porque tiene opciones por arriba. A estas alturas, todos los equipos tienen posibilidades, aunque sean mínimas, de bajar o subir de categoría. El único que no se juega nada es el Fuente de Cantos, ya descendido. Ánimos para la buena gente de la Unión. A solo dos partidos de terminar la temporada es muy llamativo que todos los salvados tengan aún opciones de ascenso. Tanto es así de singular que los únicos que tienen asegurada al 100% su participación en Tercera la próxima temporada son el Montijo y el Badajoz.

Este fin de semana también se pueden concretar el campeón, los puestos definitivos para el ‘playoff’ y los descensos por deméritos propios, y, además, habrá dos nuevos equipos de Tercera que saldrán de los partidos de vueltas de las eliminatorias de campeones desde Primera Extremeña entre Extremadura-Chinato y Puebla de la Calzada-Santa Amalia. Pues en esta categoría de Primera Regional también hay interés en la permanencia del Llerenense y en el ascenso de un segundo equipo de Tercera a segunda, porque los arrastres son encadenados. Así que se nos presenta una jornada de muchas sonrisas y algunas lágrimas. Cada cual que sufra o disfrute según le vaya a su equipo, pero todos con el Llererense.

