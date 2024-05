Kant, 300 años después, sigue vivo

Después de 300 años, Kant sigue vivo entre nosotros. Sus aportaciones ilustraron al mundo y siguen siendo de plena actualidad. Nos alertó lo cómodo que es permitir que nos tutelen, así no nos equivocamos, cuando la capacidad de discernir, propia de cada individuo, es la que le hace persona libre y singular, representada por una arquitectura propia y específica de cada uno de nosotros. De aquí que la filosofía se fundamenta, en la denuncia de los demagogos, de aquellos que nos ofrecen solucionesmágicas por lo engañosas. No somos un mero instrumento que actúa de intermediario, nos indica no ceder ante las fáciles inclinaciones, recodándonos que nuestra libertad está limitada por el respeto a los demás.

Las respuestas a cualquier pregunta las hemos de buscar desde la reflexión, desconfiando siempre de quien pretenda estar en posesión de verdades absolutas, a las que hay que responder, mediante argumentos bien contrastados, la obediencia ciega no nos exime de rendir cuentas

Reivindica el cosmopolitismo, no la globalización, fruto de una confederación interestatal, que representara las diferentes idiosincrasias nacionales, impidiendo la formación de macroestados, cuyo poder les permitiera imponer por las fuerza sus singularidades. Las respuestas a cualquier pregunta las hemos de buscar desde la reflexión, desconfiando siempre de quien pretenda estar en posesión de verdades absolutas, a las que hay que responder, mediante argumentos bien contrastados, la obediencia ciega no nos exime de rendir cuentas. Siempre cabe negarse a secundar la injusticia, para no hacerse cómplices de la barbarie.

Kant, en el fondo, quiso estudiar lo que define al ser humano, examinando nuestras capacidades de conocer y nuestro comportamiento, además de señalar la esperanza como hecho sustancial, recomendándonos el respeto mutuo, para conseguir una convivencia pacífica. La conclusión más significativa, es que el conocimiento humano es una síntesis de lo que percibimos por los sentidos, junto a lo que aporta la capacidad de aprender, respondiendo a ello los intereses de la razón como primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, que nos debemos de hacer, está recogida en la ‘Crítica de la razón pura’, y ‘Crítica de la razón práctica’, actuar según el dictado de la razón, desde la autonomía propia del ser humano, teniendo en cuenta nuestro deber, en función de la libertad humana, no tomando a los demás como un medio.

Kant se interesa por la filosofía política, y plantea un ideal de convivencia mundial, describe un conjunto de principios para garantizar la paz mundial, precedente en el que se inspiró la creación de la ONU, federación de estados libres, dotados cada uno de su constitución, en las que se señalarán, la libertad, la igualdad, y la separación de poderes.n

Suscríbete para seguir leyendo