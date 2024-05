Dos cruces en el monte de Tabarnia

Ya sé que la canción habla de dos cruces y de Sevilla, pero después de las elecciones catalanes, la canción le viene al pelo pero con dos cruces que se han clavado en el monte del olvido por dos amores que han muerto, aunque podrían ser tres, con una Esquerra como amigo con derecho a roce, lo que no sabemos aún es con quién se querrá rozar.

En este país donde la política se va pareciendo más a una telenovela turca o a un culebrón venezolano, ahora tenemos que sumar, bueno, sumar tampoco es que haya sumado, el desenlace del gobierno catalán y el órdago lanzado por Junts a través de Puigdemont para la gobernabilidad.

Como habrán escuchado a unos y a otros, y últimamente parece que será la tónica general de los que pierden, las elecciones no la ganan los partidos, las ganan la suma de partidos que permiten la gobernabilidad o los bloques que suman. Razón tiene Puigdemont cuando le echa en cara a Pedro Sánchez que él también perdió las elecciones pero terminó ganando el Gobierno de España, para ello lo trasladado a la opinión pública por parte de Sánchez fue que las izquierdas habían ganado en España eligiendo a su persona como líder de los mismos. Puigdemont, emulando a Sánchez, quiere ser el líder del independentismo sumando a los partidos independentistas, aunque Puigdemont olvida la primera cruz, que el independentismo después del 12 de Mayo está clavado en el monte del olvido pues realmente la verdadera suma con mayoría se parece más a la hipotética Tabarnia que a la tradicional Cataluña.

Tabarnia es una propuesta independentista, aunque la mayoría lo considera una sátira, dentro de la propia Cataluña pero que, debido a la poca representación que en la hipotética comunidad autónoma tendría el independentismo Catalán, se anexionaría al Estado Español antes que a Cataluña, y eso es precisamente lo que han elegido los catalanes a mi modesto parecer aunque no sea politólogo.

Illa ha ganado las elecciones porque los catalanes quieren sencillamente paz y tranquilidad, estabilidad económica, que sus empresas no se vayan de Cataluña y cuatro años de serenidad ante los cuatro de confrontación que representa Puigdemont. Pero la cosa no acaba ahí, al PSC hay que sumarles todos los partidos no independentistas que son muchos y que representan a muchísimos catalanes con mención especial a un PP que ha quintuplicado resultados en tres años.

Sí, la suma de partidos no independentistas ha ganado las elecciones aunque Puigdemont no quiera reconocerlo y esas dos cruces parece que están en el monte del olvido aunque no olvidemos que para eso hay que romper un amor, y no en Sevilla ni en Barcelona, sino en Madrid.n

