Definitivamente, no ha habido acuerdo para que Plasencia cuente con atracciones en la feria de este año, pero tampoco habrá corridas de toros, ni pregón, chupinazo o fuegos artificiales. "No es la feria que hubiésemos querido presentar, pero la hemos adaptado a las circunstancias para poder tener actividades", ha explicado el concejal David Dóniga este viernes.

Lo que sí habrá son conciertos, obras de teatro, rutas turísticas guiadas e iniciativas para niños, deportivas y de medioambiente, que el ayuntamiento irá desgranando también a lo largo de la próxima semana.

El programa que los ediles David Dóniga, Marisa Bermejo y Belinda Martín han presentado ya lo conforman la gala de premios San Fulgencio, como arranque de la feria, el miércoles 9, a las 20.30 horas, en el centro cultural Las Claras. Aplazada desde el 16 de enero por la pandemia, será precisamente un "reconocimiento a los colectivos que han luchado para combatirla", como sanitarios, docentes, voluntarios, personal de limpieza, niños y mayores", entre otros.

Ya el jueves 10, habrá actividades deportivas y medioambientales mañana y tarde y, a las nueve de la noche, la representación en el Alkázar de Lunática, con Cristina Medina, conocida por la serie Aquí no hay quien viva. Las entradas oscilarán entre los 6 y los 12 euros y se podrán adquirir por internet y en taquilla. A las diez de la noche, en la Torre Lucía, tendrá lugar un concierto de homenaje a Camilo Sexto, Quererte a ti, con las voces de Ángela Carrasco y el placentino Paco Arrojo y la orquesta sinfónica provincial.

El viernes 11, la programación contempla además actividades infantiles en la plaza de abastos y, a las seis de la tarde, llegará Jorge Javier Vázquez al Alkázar con la obra que tuvo que posponerse por el covid Desmontando a Séneca. El precio de las entradas será igual al de la obra del jueves y se pondrán a la venta el 3 de junio en la web del teatro. También ese día, comenzarán las rutas turísticas guiadas, que saldrán de la oficina de turismo para dirigirse a la catedral, la casa de Sorolla, San Nicolás, Santo Domingo, Zapatería y la plaza Mayor. Serán también sábado y domingo, todas a las diez de la noche y gratuitas y habrá que apuntarse en la oficina de turismo, a partir del 1 de junio.

El sábado 12, las novedades serán un musical infantil por la mañana en el teatro y la vuelta del festival de grupos locales Feria Fest, a las 20.30 horas en la Torre Lucía y con entrada libre. El domingo también habrá teatro para toda la familia, El tesoro de la barracuda, a las 12.30 horas.

Sin toros por el conflicto judicial

La concejala Marisa Bermejo ha explicado por qué no habrá toros este año y se debe a que "hay un proceso judicial en medio y hasta que no se resuelva no vamos a hacer nada".

Se refiere a la firma del contrato con la empresa adjudicataria, que fue la UTE formada por Tauroemoción SL y Espectáculos Carmelo García para los años 2020 y 2021. Sin embargo, el contrato no llegó a firmarse y la segunda empresa licitadora Ceber Tauro, denunció a Tauroemoción por incumplir el pliego alegando falta de solvencia económica. Un juzgado madrileño falló en contra de la adjudicataria el pasado mes de abril pero, según el ayuntamiento, esta recurrió y "le han dado la razón. Ahora hay dos sentencias, una a favor de cada uno", pero ninguna es firme y el proceso sigue abierto.

Ante esto y, según Bermejo, "los técnicos municipales han decidido que, por precaución, no se debe adjudicar el contrato a ninguna" hasta que se resuelvan las cuestiones judiciales. Si hubo toros el año pasado fue porque el ayuntamiento hizo una concesión de la plaza, puntual y sin coste para el ayuntamiento, ha explicado.