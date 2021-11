El presidente de la asociación de vecinos Intramuros de Plasencia aplaude que la policía esté escuchando las quejas de los residentes de la calle Cartas por los ruidos que genera una discoteca y que el ayuntamiento haya ordenado una inspección integral del cumplimiento de la normativa por parte de este establecimiento, pero se pregunta "por qué a unos vecinos se les hace caso y a otros no" y por qué no se inspeccionan "todos los locales que hay", sobre todo cuando residentes de otras zonas del centro llevan años quejándose de lo mismo, la imposibilidad de dormir por ruidos dentro o a las puertas de locales de ocio nocturno.

Según Julián Gutiérrez, presidente de Intramuros, se han producido quejas por este motivo en las zonas de San Esteban, Santa María, la calle Patalón, San Martín y Cartas, tanto a través de llamadas a la policía, como registradas en el ayuntamiento.

"Por qué ahora tanto empeño con este local y no en otro que ha dado problemas durante once años", se preguntan vecinos afectados de la calle Cartas. En este caso, afirman que han realizado "centenares de llamadas" a la Policía Local , las últimas en el mes de octubre, sobre todo por escándalos en la calle y el consumo de alcohol a las puertas de un local, pero sin resultado. "No se ha hecho nada".

Por eso, piden al ayuntamiento que trate a todos los vecinos por igual y haga cumplir "la ordenanza de protección de la convivencia ciudadana, además de la Ley de Convivencia y Ocio y la Ley del Ruido". "Que los técnicos municipales hagan inspecciones y, si no tienen medidores de ruidos, se los pidan al Seprona", apunta Gutiérrez.