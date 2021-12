Ante la firmeza del auto que decretó la disolución judicial de la empresa Tauroemoción SL, adjudicataria de la gestión de la plaza de toros de Plasencia en UTE con Espectáculos Carmelo García, el alcalde, Fernando Pizarro, ha señalado que «la ley permite que la empresa de la UTE que se mantiene, si tiene solvencia económica, se pueda quedar con el contrato».

De esta forma, el ayuntamiento reclamará a Espectáculos Carmelo García la documentación que acredite su solvencia económica. Si no la presenta o no la tiene, la adjudicación pasará «al segundo» en la licitación, Ceber Tauro. En todo caso, Pizarro ha asegurado que, si no se vuelve a plantear un conflicto judicial, habrá festejos taurinos en feria.