La presunta marcha de oncólogos del hospital de Plasencia provoca alarma

La posibilidad de que el servicio de Oncología del hospital Virgen del Puerto se vaya a quedar sin oncólogos ha causado alarma. La más preocupada es la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña, que ha confirmado la información en el hospital y ha afirmado: «Eso no puede ser, tienen que mandar oncólogos».

El aviso lo ha dado el PSOE municipal este miércoles a través de una nota de prensa. Según el grupo, «de los tres titulares del servicio solo va a quedar uno». La delegada de la AOEx, Milagros Ovejero, señalaba esa tarde que no tenía conocimiento de la noticia ni había recibido notificación alguna.

Poco después, decía haber confirmado en el hospital que una oncóloga «se va a Salamanca» y otros dos facultativos «se marchan también». Su respuesta era tajante: «Eso no puede ser, tienen que mandar oncólogos porque los pacientes no pueden estar sin oncólogos, volvemos para atrás».

Por eso, ha pedido públicamente al SES «que traiga oncólogos, que no nos quedemos sin el servicio». Porque apunta que son muchos los pacientes de Oncología en el área de salud y la alternativa sería ir a Cáceres, con los inconvenientes que eso conlleva.

Reunión con el gerente del área de Plasencia

No obstante, su intención es solicitar una reunión con el gerente del área de salud para pedirle información, ya que «tenemos que saber dar una respuesta a los pacientes».

Por otro lado, el grupo municipal Unidas Podemos también ha advertido este jueves de la situación en Oncología. Según sus datos, la plantilla funcional es de 5 oncólogos, pero solo hay dos en activo actualmente y «si se produce una baja o uno se va de vacaciones, se queda solo una persona», ha señalado la edil y portavoz del grupo, Mavi Mata.

La concejala se ha mostrado sorprendida porque en la reciente inauguración de la nueva sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que asistió la consejera de Salud, que visitó después el hospital, «no ha visibilizado este problema fundamental».

Además, le ha pedido al alcalde, Fernando Pizarro, que lo haga, como lo hacía en la anterior legislatura, de forma que «se ponga solución lo antes posible», más aún cuando el director de Recursos Humanos del área de salud es un exconcejal del PP, Luis Díaz Sánchez.

En cuanto a la Asociación Española Contra el Cáncer, tampoco tenía conocimiento este miércoles de la marcha de oncólogos denunciada por el PSOE, aunque sí de que son tres los que actualmente forman el servicio.

El gerente provincial del colectivo, Ignacio Lucero, también ha solicitado información y, en su caso, afirma que le han asegurado que «el servicio está cubierto», aunque hay una persona de baja por maternidad, que habría que sustituir porque de lo contrario «sería un grave problema».

No obstante, le han asegurado que no hay previsión de que deje de funcionar el servicio y espera que sea así. También le han comunicado que no se están realizando derivaciones a Cáceres, como ha asegurado el PSOE.

Apoyo a personal del sociosanitario de Plasencia

Este periódico preguntó el miércoles a la Consejería de Salud sobre la presunta merma del servicio, pero no ha obtenido respuesta todavía.

Por otro lado, con respecto al centro sociosanitario, después de las quejas de auxiliares de Enfermería sobre la unificación de unidades, a las que el PSOE ha mostrado su apoyo, Unidas Podemos ha hecho también lo propio.

Para Mata, la unificación es «un paso hacia atrás» y supone un «recorte en la plantilla camuflado». Ha afirmado que la Junta está desmantelando así «la salud mental» y que se trata de una decisión tomada por motivos «económicos». El Sepad, en cambio, la ha justificado «para mejorar la calidad de vida de los usuarios».