FP en Plasencia, apuesta y reto

Pues lo conseguimos, ya somos una sociedad culta y formada en la que es mucho más fácil encontrar un arquitecto que te diseñe un baño superchic que un profesional que te lo alicate. Aunque parece que poco a poco la FP española va escalando en porcentaje de alumnos que la cursan, estamos aún muy lejos de países que no han lastrado una visión complaciente para unos estudios que en muchos casos eran considerados una opción menor.

Rifándose nuestros titulados de FP en Europa, cualquier político que se precie se decanta valedor, defensor y entusiasta con cualquier medida que suene a Formación Profesional, pero no siempre este entusiasmo se refleja en la gestión de la inversión del mucho dinero que la UE dedica a fortalecer nuestro sistema de FP.

Hace unos días me preguntaba Dani, un chaval de 17 años, qué podían hacer ellos (los alumnos de Grado Medio) para presionar a la Administración a implantar en Plasencia un CF de Automoción (Grado Superior). “O al menos uno de Grado Medio de Carrocería”, decía conformista, como para no molestar. Por encima del Tajo no existe esta oferta formativa, nadie se puede formar como carrocero o chapista, los alumnos se quedan con las ganas, y las empresas buscando bajo las piedras un perfil que no encuentran en todo el norte de Extremadura.

Ante este panorama, nuestro alumnado de Grado Medio de Plasencia, Coria y Jaraíz contribuyen a llenar los institutos de Salamanca, de Valladolid o de Talavera, y cuando acaban sus estudios allí se quedan porque trabajo no les falta: no solo no somos capaces de proporcionar a este sector mano de obra cualificada y totalmente necesaria, sino que expulsamos a profesionales formados aquí en Grado Medio que luego ya se asientan en las ciudades donde cursan el Grado Superior. Y no vuelven. Nos quedamos sin carroceros, pero también sin los Técnicos de Grado Medio que habían pasado por nuestras aulas. Pregunten a las ETT de la zona: no saben de dónde sacarlos.

El mismo hecho de que exista un procedimiento para solicitar la implantación de nuevos CCFF por parte de los Centros ya me resulta inquietante. ¿No debería ser la Administración Educativa, (con sus prospectores y con sus asesores) la que planificase e implantase CCFF allí donde fuesen pertinentes, provechosos y eficientes? ¿Por qué un alumno de 17 años se tiene que movilizar para algo que resulta evidente para cualquiera?

A pesar de todo, la FP vive un impulso sin precedentes hasta tal punto que algún atrevido se formula que los CCFF comienza a ser una vía sin complejos para un alumnado que ve más allá de la óptica de algún profe (bienintencionado, aunque pelín desubicado) que aún alude a unas presuntas potencialidades intelectuales para encauzar vocaciones. Porque, a fin de cuentas, no es más feliz un periodista que un carpintero; no por ser economista tu vida será más plena que la de un técnico informático; y un mecánico de camiones no tiene por qué vivir peor que un abogado… Tan siquiera un anestesista ha de tener más prestigio que algún cocinero. Así que dejemos que sean los intereses, las vocaciones, los gustos, las aptitudes, las habilidades quienes determinen el camino profesional. Y que la Administración, por su parte, facilite la conexión entre la formación y el sistema productivo incrementando la oferta formativa de títulos necesarios (evitando la sangría poblacional y el trasvase de recursos humanos hacia otros territorios) e implantando Ciclos Formativos demandados por la empresa.

Ah, y ya por pedir… Ciclos de Grado Básico, muchos más, una vía a la que aún no se le da la importancia crucial que socialmente tiene, una tabla de salvación para los más vulnerables y una cantera de mano de obra en oficios que la sociedad demanda. Pero eso para otro rato. Realmente solo buscaba invitar a la ciudadanía a pasar por la Feria de FP de Plasencia. Dani andará por allí… Lo digo por si algún responsable político le quiere responder lo que yo no le he sabido contesta