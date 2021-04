Un total de 3.947.465 españoles ya tienen las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, la pauta completa. Esto representa un 9,8% de la población. Es un porcentaje que aumenta si se cuentan solo las primeras dosis. Así, el 100% de los mayores de 80 años, el 64,5% del colectivo de entre 70 y 79 años y más del 45% del colectivo de entre 60 y 69 años ya tienen la primera vacuna. España ha distribuido un total de 15.435.285 dosis de las vacunas contra el covid de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca y ha administrado 14.715.931.

"Hemos alcanzado casi los cuatro millones de vacunados con dosis dosis", ha celebrado este lunes en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Pese a que algunas farmacéuticas han tenido un retroceso en la entrega de dosis, otras han acelerado sus entregas, con lo que la vacunación en España, "lejos de retrasarse, incluso puede acelerarse". "AstraZeneca no está cumpliendo con las entregas y eso tendrá repercusión, pero otras están dando más de lo previsto".

En paralelo a la vacunación, España ha sumado este fin de semana 19.852 nuevos contagios y 147 muertes. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 235,9 casos por 100.000 habitantes (cuatro décimas más) y la presión en las ucis en el 23,5% (un 1,7% más), con siete comunidades en riesgo extremo por alta ocupación (más del 25%), encabezadas por Madrid (45,3%), País Vasco (39,5%) y La Rioja (39,5%).

"Son cifras que nos invitan a pensar que la epidemia no nos llevará a situaciones como las primeras olas", ha aclarado Simón. "Pero esto -ha matizado- aún no se va a notar en las ucis. Los máximos de ingresos en ucis se alcanzarán a mitad de la semana que viene, con variabilidad entre comunidades autónomas".

Edad media de fallecidos

El epidemiólogo ha destacado que, con la vacunación, la edad media de los fallecidos por covid-19 está bajando. Si en la primera oleada fue de 82 años, ahora es de 79 años. "La evolución nos muestra muchos signos de esperanza", ha dicho.

Sobre la situación de la India, que está notificando 300.000 casos diarios, el epidemiólogo ha respondido a preguntas de los periodistas que "España no tiene vuelos directos con la India, por lo que no puede prohibirlos". En cuanto a la nueva variante asociada a este país, ha explicado que, de momento, no hay información que precise que entraña "más riesgo". "Si se toman medidas en cuanto a los viajes [por ejemplo, prohibir la entrada de ciudadanos del país a España] no estarán asociadas a la variante, sino al volumen altísimo de contagios", ha respondido Simón a los periodistas.

De momento, España todavía no ha decidido qué hacer con los menores de de 60 años a los que se vacunó con la primera dosis de AstraZeneca. "La segunda dosis se pone a las 12 semanas, así que de momento podemos esperar", ha dicho Simón. "Hay estudios que dicen que el riesgo de una segunda dosis con otra vacuna es mínimo, pero aun no hay pruebas concluyentes. La ponencia de vacunas es quien tiene que tomar esas decisiones", ha añadido.