Los camareros se tienen que enfrentar a todo tipo de situaciones. Dejar comida en el plato es de mala educación, eso está claro, pero todo tiene unos límites. Hay clientes, que además de dejar comida en el plato, ni siquiera dejan propina, algo a lo que no está obligado. Sin embargo, muchos llegan al extremo de dejar como "propina" cosas desagradrables.

Desde colillas de cigarros, chicles, pañuelos de la nariz... hasta pañales. La cuenta Soy Camarero, archiconocida por publicar anécdotas y penurias del día a día de trabajar en el sector de la restauración, ha compartido una imagen en sus redes sociales.

Se trata de un plato que había dejado un cliente lleno de varias cosas. Para empezar, una servilleta usada. Hasta aquí, comprensible. Luego, una bolsita bebible, que bien podrían haber dejado sobre la mesa junto a las tazas de café vacías. Y encima de todo eso, el pañal enrollado de un bebé.

"Gracias por la propina señores clientes..." escribe irónicamente Soy Camarero. Un tweet que ya tiene más de 40.000 'me gustas' y casi 3.000 retweets. Además, miles de usuarios han comentado y citado la publicación, mostrando su indignación ante esta situación.

Gracias por la propina señores clientes... pic.twitter.com/3eBGPzEsIy — Soy Camarero (@soycamarero) 23 de noviembre de 2022

Peores propinas

"Eso lo hace mucha gente, por desgracia... A mí muchas veces me han llegado platos con chicles, cuchillas, colillas y hasta agujas de jeringas", asegura el usuario @/OhMyFoodPJ. Otro, incluso, muestra una dentadura postiza en mitad de la mesa...

"Nunca me ha pasado, pero si yo estoy en un sitio tomando algo y a alguien se le ocurre ponerse a cambiar un pañal ahí en medio, nos vamos todos a comisaría", avisa @/BelatrixExtrana. Mientras tanto, otro usuario lanza una idea: "Siempre lo digo: no necesitamos Tripadvisor. Lo que necesitamos es un 'GuestAdvisor'. Puntuar a clientes, hasta poder declararlos personas 'non grata'".