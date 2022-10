Dieciséis camareros en dos meses

Mariví Márquez tiene 8 empleados en la tapería ‘Los Ibéricos’, justo a la bajada de Alzapiernas. Cobran 1.200 euros limpios y quienes quieren exceder jornada cuando es preciso se llevan sus horas extras. Parte de los puestos los ocupan personas de confianza, «profesionales de los que ya no quedan», pero encontrar camareros jóvenes para alguna vacante «es muy muy complicado». «Exigen todo antes de aprender el oficio y entiendes que son sus derechos, pero una mañana no se presentan a trabajar, y otra, y otra… Perjudican al negocio, pero sobre todo a los compañeros. En dos meses hemos probado 16 camareros. Esto no lo habíamos conocido nunca», relata.

Los buenos profesionales que quedan están muy solicitados. «No los encuentras. Yo gracias a Dios tengo una plantilla de varios años y funcionamos muy bien, pero si ahora mismo quisiera iniciar otro negocio, que me han salido oportunidades, no podría por falta de personal competente», señala José Márquez, de tapería 'Ibérico’ y ‘restaurante' José Márquez’, en San Juan. «Los autónomos nos enfrentamos a una barrera legal e institucional. Necesitamos apoyo para no quedarnos al descubierto ante determinadas injusticias. Veo razonable avisar a un trabajador con 15 días de antelación previos a un despido, ¿pero por qué el trabajador te puede dejar tirado sin preaviso, con todo lo que conlleva?», se pregunta Mariví, que pide menos burocracia y trámites más claros.