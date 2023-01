La devolución de ropa en tiendas siempre suele ser un proceso sencillo siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por la empresa. Pero hay ocasiones en las que muchos prefieren confiarse y creen que los dependientes harán la vista gorda ante determinadas situaciones.

Uno de los casos más recientes es el que ha publicado el usuario de Twitter @/GuilleRBRB, que compartió un vídeo que ya es viral en TikTok y en el que podemos ver la surrealista reclamación de una clienta. "Digno de ver para que os hagáis una idea de lo que aguantamos día a día las personas trabajando cara al público", escribe este usuario.

Digno de ver para que os hagáis una idea de lo que aguantamos día a día las personas trabajando cara al público pic.twitter.com/qnSVeiEKpX — Bordaberry (@GuilleRBRB) 7 de enero de 2023

El problema en cuestión

“Hola. Mirad, como veis, soy una clienta habitual de Salsa. Tengo pantalones, jerséis, me encanta la marca, me encanta el diseño, y resulta que he tenido un problema con una cazadora. He ido a la tienda porque como veis se me ha pelado una parte”, empieza diciendo en el vídeo.

La cuestión es que la clienta explica que compró la chaqueta «antes de entrar en el Covid»… pero claro, muestra el ticket de compra y, muchos usuarios rápidamente se dan cuenta de que no es precisamente de principios de 2020 cuando empezó la pandemia... sino de enero de 2018, hace ya cinco años. Cabe destacar que el límite de tiempo para devolver una prenda son dos años.

Debido a esto, el tweet se ha viralizado y cuenta ya con más de un millón de visualizaciones. En los comentarios, a pesar de que pueden encontrarse a personas defendiendo a la mujer, lo cierto es que la mayoría coincide en que la mujer tiene "mucha cara" por hacer eso.