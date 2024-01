Aunque no ha llegado todavía la fechas clave, ya estamos inmersos en la Navidad desde hace semanas. Las ciudades se han engalanado y ya lucen su esplendor navideño; los dulces navideños ocupan los lineales de los supermercados y hasta el tradicional roscón de reyes ya se encuentra listo para su degustación. Incluso, en muchos hogares se come el resto de fiestas navideñas y no solo el día de sus majestades de oriente.

De este producto tan popular y ancestral que no falta en ningún hogar español vamos a hablarte. Siempre lo hemos identificado con la celebración de la llegada de los Reyes Magos. Pero no es así. En la Roma clásica las fiestas en honor a Saturno, las saturnalias (que al principio solo duraban tres días, pero luego acabaron siendo una semana de celebraciones, del 17 al 24 de diciembre de nuestro calendario actual), también denominadas "fiestas de los esclavos" porque los papeles de amos y esclavos se intercambiaban, se comía una torta a base de higos, miel y dátiles. El increíble regalo que esconden los roscones de Reyes de El Corte Inglés: un dineral nunca antes visto Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha decidido analizar los roscones de diferentes supermercados para saber cuál es el mejor. Para ello han probado los productos de Ahorramás, Alcampo, Aldi, Carrefour, DIA, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, La Despensa, Lidl y Mercadona. En el estudio, han tenido en cuenta desde el etiquetado, a la calidad de las grasas, además del sabor, aroma y textura. De los 13 analizados, solo seis han obtenido una “valoración aceptable”. Uno de los puntos donde han puesto el foco es en el relleno e indican que en algunos casos se acaba sustituyendo la nata por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina. El mejor roscón calidad-precio ha sido el relleno de nata del Lidl. Su precio es de10,65 euros/kg y la OCU señala que es un "bollo bien fermentado de buen tamaño, con abundante azúcar perlado y de textura blanda. Buen olor a bollería, abundante presencia de nata de dulzor equilibrada, el bollo es sabroso, se aprecia la mantequilla y un sabor a azahar equilibrado." El segundo en el ránking es el roscón de nata de El Corte Inglés. Al tener un precio más elevado, de19,94 euros el kilo, baja su posición. Sin embargo, tras haber analizado su calidad y valor nutricional ha destacado la calidad del relleno, la grasa que lleva la masa o bollo, y también el sabor. La OCU ha destacado que el resto de roscones analizados no alcanzan la calidad espèrada, aunque algunos supermercados tienen roscones que pueden calificarse de calidad media. Cuando se va a comprar un roscón relleno de nata, la OCU aconseja comprobar en su etiquetado que no incluye grasas vegetales como la palma, el palmiste, el coco o la nabina, priorizando aquellos cuyo relleno es exclusivamente nata montada y el bollo está elaborado con mantequilla.