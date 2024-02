Desde hace más de dos semanas, España está viviendo un tiempo inusual para la época del año en la que estamos. Las temperaturas son muy altas para ser enero, y ya ha acumulado más de 120 récords de calor este mes. Todo esto lo ha provocado la llegada de un anticiclón, aunque parece, que está viviendo sus últimos días.

Roberto Brasero, presentador del tiempo en Antena 3, ha realizado una predicción meteorológica en la que confirma lo que muchos ciudadanos querían escuchar: la vuelta de las lluvias intensas.

Las previsiones apuntan a que esta semana que entra podríamos tener las primeras lluvias de febrero. Incluso, de manera abundantes en zonas del oeste y centro peninsular. "Es como si la lluvia fuese como alguien que esperando detrás de una puerta cerrada y, al abrirla de golpe, entra a trompicones", explica el presentador. Eso podría pasar al retirarse el anticiclón a partir del próximo jueves 8 y que ya pueda llegar un frente a Galicia. El viernes 9 ese frente, ya con la puerta abierta, podía penetrar en la península y el fin de semana del 10 y 11 también sería de lluvias, sobre todo el sábado.

"En principio esos frentes barrerían la Península de oeste a este y con ellos bajarán las temperaturas por lo que podríamos ver nevar en zona altas de montaña, sobre todo las del norte. A día de hoy, parce que el frente llegaría muy activo y podría alcanzar el levante y el archipiélago balear con sus lluvias aunque no sería la zona donde más llovería".

Asimismo, en su perfil de X, ha subido una publicación que sirve de advertencia para la ciudadanía. Parece ser que este nuevo panorama estará provocado por la entrada a España de una borrasca llamada Karlotta. "El cambio de tiempo va a ser brusco a partir de este jueves con la llegada de la borrasca Karlotta. No solo llegan lluvias sino que serán lluvias abundantes (en el oeste y zona centro, no tanto en el Mediterráneo). Y no solo llega lluvia sino también fuerte viento", confirma Brasero.