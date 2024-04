Julio a Pedro en First Dates sobre el sexo: "Es frío como los alemanes"

Julio y Pedro llegaban este lunes al restaurante de First Dates dispuestos, como todos los comensales, a encontrar a su media naranja. Sin embargo, la cita entre ambos no llegó a buen puerto, entre otras razones, porque Pedro quiere tener una relación abierta, algo que a Julio no le gusta.

Además, en el tema del sexo parece que no coinciden. Pedro le dijo a Julio que era "adaptable" cuando éste le preguntó como se considera sexualmente. "Yo soy adaptable... tampoco soy un muerto", contestó este contable de profesión, con los ojos azules por una operación de glaucoma.

Pedro prosiguió con sus explicaciones, que echaron para atrás a Julio. "Yo necesito mucho contacto, el problema es cuando tengo un problema... soy muy frío".

Cuando Julio escuchó esto se quedó pensativo y confesó ante las cámaras que lo veía "bastante parado".

"Es una cosa que a mí no me gusta, pero bueno... las cosas se van viendo. Frío como los alemanes, yo qué sé, es que no lo veo, pero vamos que igual luego te sorprende en la cama", declaró.

Pedro contó que ha vivido 30 años en Alemania. Mientras que Julio ha vivido siempre en España. Pese a que Pedro confesó que Julio le parecía muy parado, sí aceptó tener una segunda cita con él. Sin embargo, el gusto de Pedro por una relación abierta truncó la nueva cita.