Manuela, la divorciada "multiorgásmica" de First Dates a la que le gustan los hombres más jóvenes que ella

Manuela llegaba a First Date con las cosas muy claras. Esta divorciada de 63 años no se cortó ante el presentador del programa, Carlos Sobera, ni ante la audiencia, al exponer los requisitos que debía cumplir el hombre de sus sueños.

Óptica y optometrista de profesión acudía al 'dating show' en busca de un hombre más joven que ella porque “tiene más vigor, está sexualmente más potenciado y me hace más caso”.

Y es que Manuela se definió como una mujer muy “sexual”. “Soy multiorgásmica porque disfruto mucho del sexo y en una misma relación tengo tres o cuatro orgasmos seguidos”, revelaba ante las cámaras.

Manuela, que lleva siete años sola, conoció a alguien por las redes sociales hace tres años, pero la cosa no llegó a cuajar porque le fue infiel. “Me puso los cuernos, y yo en cuanto me enteré cogí los cuatro trapos que tenía y se los puse en la puerta de la casa, porque la casa era mía, y vivía en mi casa”, detalló.

Clemente, la cita de Manuela / Cuatro

"Adiós muy buenas"

La cita de Manuela, una mujer sin complejos que se viste “potenciando mi pechonalidad porque hay que potenciar lo bueno que tengo, no le entró por el ojo cuando se la presentó Sobera. “Cuando me he dado la vuelta he dicho, adiós muy buenas. Calvo, con gafas y más viejo que yo”, decía la madrileña.

La cena con Clemente, un hombre “tranquilo” de 66 años, no llegó a buen puerto, pese a que Sobera incidió en que “lo importante siempre es el carácter y la personalidad, la belleza no es más que el encanto de un instante”.